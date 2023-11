Etimad ed ELT Group insieme per l’hub logistico dei sistemi di guerra elettronica

Etimad Holding (EDGE) e il Gruppo ELT hanno firmato oggi al Dubai Air Show un piano di implementazione per istituire un hub di supporto logistico integrato (ILS) con sede negli Emirati Arabi Uniti per i sistemi di guerra elettronica (EW) negli EAU, che fungerà da soluzione nazionale unica per il Ministero della Difesa. L’accordo è stato firmato da Khalid Al Ali, amministratore delegato del gruppo Etimad, ed Enzo Benigni, presidente e amministratore delegato del gruppo ELT, alla presenza di Mansour AlMulla, amministratore delegato e amministratore delegato del gruppo EDGE.

La firma di questo accordo segna l’inizio del piano in base al quale Etimad Security Strategic Solution (ESSS) si occuperà esclusivamente della riparazione e della manutenzione dei sistemi EW di ELT. Inoltre, assisteranno ELT nel mettere in sinergia le proprie capacità per soddisfare le richieste e i requisiti dei propri clienti.

Per ELT, la localizzazione negli Emirati Arabi Uniti delle attività logistiche non si limita ad un puro aumento di efficienza dei servizi, ma rappresenta la strategia aziendale per fornire agli Emirati Arabi Uniti un “valore tecnologico Paese”.

Fonte: comunicato ELT Group