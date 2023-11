Inaugurato il nuovo sistema di comando e controllo BlueShield dell’Aeronautica

Venerdì 27 ottobre 2023, presso il Reparto Addestramento Controllo Spazio Aereo (RACSA), si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo sistema di Comando e Controllo (C2) denominato “BlueShield”.

Alla cerimonia hanno preso parte autorità militari e civili, fra cui il Generale di Divisione Aerea Alessandro De Lorenzo, Comandante della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale, il Generale di Brigata Aerea Igor Bruni, Capo del 4° Reparto Logistica dello Stato Maggiore Aeronautica, il Generale di Brigata Glauco Mora, Comandante della Brigata Controllo Aerospazio e l’Ing. Renzo Tosini, responsabile Area di Business Land & Sea della divisione Elettronica di Leonardo, principale azienda italiana di Aerospazio, Difesa e Sicurezza.

Il sistema “BlueShield” nasce da un accordo firmato nel febbraio 2020 tra l’Aeronautica Militare e Leonardo, con l’obiettivo di creare un sistema di comando e controllo per le operazioni di Difesa Aerea, da poter proporre ai Paesi non appartenenti all’Alleanza Atlantica. Il dimostratore, di proprietà di Leonardo e installato sul sedime di Pratica di Mare – in un’area interamente riqualificata –, verrà utilizzato come un ambiente di test dove il personale istruttore DAMI (Difesa Aerea Missilistica Integrata) del RACSA, congiuntamente al personale tecnico e informatico dell’azienda, opererà in un continuo processo volto a individuare le possibili aree di miglioramento e sviluppo dell’attuale prototipo (gap analysis).

Il Colonnello Emidio Salmè, Comandante del RACSA, dopo aver sinteticamente illustrato l’organizzazione e i compiti del Reparto, ha spiegato come questo rappresenti un polo di eccellenza nel campo della formazione e dell’addestramento del personale controllore e meteo della Forza Armata. “Questo progetto – ha detto il Col. Salmè – dimostra ulteriormente la profonda sinergia esistente tra Forza Armata e tessuto industriale nazionale. Un rapporto non riconducibile al semplice binomio “fornitore-cliente”, ma basato su un modus operandi che intende mettere a fattor comune la formazione e la crescita delle capacità tecnologiche e militari, sempre al servizio del Paese”.

I rappresentanti di Leonardo hanno espresso vivo apprezzamento per l’obiettivo raggiunto, evidenziando come l’azienda sia riuscita a sviluppare tale ambizioso progetto grazie all’Aeronautica Militare e all’expertise degli istruttori del RACSA.

Il Gen. Igor Bruni, a conclusione degli interventi precedenti, ha sottolineato come questo progetto sia un valido esempio di collaborazione tra Difesa e Industria in un settore, quello della Difesa Aerea e del Comando e Controllo, di grande rilevanza per la sicurezza nazionale.

La cerimonia è proseguita con la firma dell’albo d’onore da parte delle due autorità nella Sala “Orione” del Reparto. Successivamente, dopo il tradizionale taglio del nastro, che ha inaugurato la sala BlueShield, gli ospiti hanno partecipato ad una dimostrazione operativa del sistema.

Fonte: Aeronautica Militare