ELT Group si riconferma tra le “Best Managed Companies”

ELT Group si riconferma tra le vincitrici della sesta edizione del Best Managed Companies Award, il premio per le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy promosso da Deloitte Private, con la partecipazione di ALTIS – Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ELITE-Gruppo Euronext e Piccola Industria di Confindustria. Si tratta di un importante riconoscimento per ELT che si aggiunge ai premi già ricevuti quest’anno: Great Place to Work, ottenuto per il sesto anno consecutivo e il Welfare Index, per la valutazione del Welfare aziendale nelle PMI.

Le 79 aziende premiate come “Best Managed Companies” sono state selezionate da una commissione di esperti e valutate sui parametri di “Strategia”, “Competenze e Innovazione”, “Impegno e Cultura Aziendale”, “Governance e Misurazione delle Performance”, “Corporate Social Responsibility”, “Internazionalizzazione e Filiera”.

Alla cerimonia di premiazione era presente Lorenzo Benigni, SVP Governamental & Institutional Relations di Elettronica SpA (nella foto a lato) che ha dichiarato: “Ricevere per il secondo anno consecutivo il premio “Best Managed Companies”, come unica realtà della Regione Lazio, per noi è sicuramente motivo di orgoglio. Dimostra che la nostra azienda ha saputo lavorare nel modo giusto riuscendo a consolidarsi in termini di dimensioni, credibilità e posizionamento internazionale.

Questo rinnovato slancio è frutto anche della strategia industriale a 10 anni, descritta nel piano TENET2030, che conferisce all’azienda ulteriore dinamismo. Siamo una realtà in continua evoluzione, pronta a raccogliere nuove sfide per rispettare la nostra mission, la protezione delle persone, degli asset e dei dati. In particolare è alle nostre persone che dobbiamo questo importante risultato sono da sempre al centro dell’attenzione dell’azienda e di un fare impresa in modo responsabile e sostenibile”.

“In questa sesta edizione sono state ben 79 le realtà italiane che, grazie a eccellenti capacità manageriali in uno scenario internazionale complesso, si sono aggiudicate il BMC Award», ha affermaTO Andrea Restelli, Partner di Deloitte e responsabile Italia del programma Best Managed Companies.

«Oggi, le organizzazioni e i loro leader devono essere sempre più pronti per vincere le numerose sfide e continuare a essere competitive e attrattive sul mercato, facendo leva sulle giuste risorse, competenze e investimenti e ponendo attenzione ai talenti in azienda”.

ELT, Da oltre 70 anni è un leader mondiale nei sistemi di Difesa elettronica. Grazie alla gestione innovativa dello spettro elettromagnetico, realizzata attraverso tecnologie proprietarie ed integrate, oggi il brand è un Gruppo internazionale con un approccio multidominio che copre anche Cyber, Spazio e Biodifesa. ELT Group è presente nei principali programmi della Difesa europea con tecnologie all’avanguardia per il supporto all’intelligence e per la difesa di equipaggi e di piattaforme.

Ha il proprio headquarter in Italia ed è presente in 11 Paesi dislocati in 3 continenti attraverso uffici commerciali e società strategiche in Germania e nel Golfo. ELT Group ha tra i propri pilastri l’innovazione permanente, investendo ogni anno circa 13 milioni di euro in R&S.

Ha costruito la propria centralità sul benessere delle proprie persone, infatti negli ultimi 6 anni ha conseguito la certificazione ‘Great Place to Work’, entrando anche tra le Best Workplaces, la classifica delle migliori aziende in cui lavorare in Italia e anche in Europa. È inoltre nella classifica dei ‘Most Attractive Employers’. Fanno parte di ELT Group anche CY4GATE, specializzata in Cyber security e Cyber Intelligence e E4Life, prima società italiana di Biodifesa.

Fonte: comunicato ELT Group

Leggi anche: