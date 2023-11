La Svezia ordina il missile di difesa aerea CAMM di MBDA per le corvette classe Visby

MBDA ha reso nota la firma di un contratto in Svezia per la fornitura di missili da difesa aerea in versione imbarcata CAMM (Common Anti- Air Modular Missile) alle Forze Armate svedesi.

Il contratto – firmato tra MBDA e la Swedish Defence Material Administration FMV (in svedese: Försvarets materielverk) – vedrà MBDA fornire CAMM per le cinque corvette classe Visby della Marina Reale svedese, che li integrerà nel sistema di difesa aerea navale Sea Ceptor di MBDA.

Il Sea Ceptor è un sistema di difesa aerea navale di ultima generazione, che fornisce una solida difesa aerea locale ed auto-difesa contro attacchi simultanei, compresi attacchi di saturazione, lungo l’intero asse di minaccia a 360°. Con una grande capacità di contrastare diverse tipologie di bersaglio – dai missili antinave supersonici, agli elicotteri d’attacco e ai veicoli aerei senza pilota – il sistema è stato progettato per affrontare minacce avanzate.

Eric Beranger, CEO di MBDA, ha dichiarato: “Il CAMM doterà la Svezia e la Marina Reale svedese di una formidabile capacità di difesa aerea, che consentirà al Paese la possibilità di fornire un nuovo e forte contributo alla NATO, insieme agli altri Stati alleati che già operano il Sea Ceptor, come la Royal Navy britannica. Siamo inoltre orgogliosi di continuare la nostra lunga storia di collaborazione con la Svezia e con l’industria svedese, come accade ad esempio con Saab”.

MBDA ha infatti una partnership di lunga data con la Svezia. Un esempio su tutti è il programma missilistico Meteor, guidato da MBDA, in cui la Svezia è un partner strategico e apprezzato. La stessa SAAB è in partnership con MBDA per il missile da crociera TAURUS, ed una cooperazione è stata avviata anche per il missile anticarro AKERON MP.

La Svezia si aggiunge ad una crescente lista di Paesi che in tutto il mondo hanno acquisito la famiglia CAMM per la difesa aerea navale e basata a terra di ultima generazione, che include i maggiori e più recenti ordini ottenuti da Polonia, Regno Unito, Italia, Canada e Brasile.

Fonte: comunicato MBDA