La UE dona al Ghana i blindati sequestrati destinati ad Haftar

Le Forze armate del Ghana hanno ricevuto dall’Unione Europea 105 veicoli protetti per lo più derivati da fuoristrada del tipo Toyota Land Cruiser, GMC Sierra e Chevy Silverado modificati con blindature agli sportelli e ralle per mitragliatrici, nell’ambito di un programma di aiuti militari e per la sicurezza del valore di 20 milioni di euro. La fornitura è stata ufficializzata il 28 ottobre durante la visita di Joseph Borrell, Alto rappresentante della UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al presidente del Ghana, Nana Akufu Ado.

“Il dilagare dell’insicurezza dal Sahel ai Paesi del Golfo di Guinea non è più una paura, è una realtà” ha detto Borrell “e per far fronte a tutto questo l’Unione Europea non intende lasciare soli i suoi partner”.

I veicoli sono stati sequestrati lo scorso anno da una nave diretta in Libia che violava l’embargo sulle armi delle Nazioni Unite contro il paese nordafricano. Si tratta nel dettaglio di veicoli provenienti dagli Emirati Arabi Uniti e destinati all’Esercito Nazionale Libico del generale Khalifa Haftar che viaggiavano sul mercantile Victory Roro che era in viaggio dalla Giordania alla Libia intercettato nel luglio scorso dall’Operazione UE Irini nel Mediterraneo.

Altri 31 veicoli blindati prodotti negli Emirati del tipo i BATT UMG destinati alle forze del generale Haftar e sequestrati dall’UE nell’ottobre 2022 a bordo del mercantile MV Meerdijk (nella foto sotto) non sembra siano stati consegnati al Ghana.

Borrell ha aggiunto che la sua visita cerca di dimostrare l’impegno dell’UE per la pace e la stabilità “con il Ghana che è un partner importante, considerando il suo ruolo cruciale nel promuovere la democrazia, la prosperità e la stabilità regionale. Ed è per questo che questi blindati sono stati assegnati al Ghana, perché crediamo che fosse il modo migliore per utilizzarli. Il presidente Nana Akufo-Addo ha recentemente chiesto una maggiore solidarietà internazionale nella lotta contro i conflitti e l’estremismo violento. Dobbiamo lottare contro la violenza e l’estremismo in tutto il mondo, attraverso un’alleanza di persone che vogliono la pace e la stabilità. Ed è assolutamente chiaro per me che la minaccia causata dal terrorismo richiede che ne condividiamo gli oneri. Perché è una minaccia comune. E se si tratta di una minaccia comune, dobbiamo condividere l’onere di combatterla”.

L’UE ha “stanziato una cifra di 620 milioni di euro per il sostegno militare all’intera regione”, ha aggiunto Borrell mentre l’UE cerca di aumentare il sostegno agli stati amici dell’Africa occidentale nel timore che la decennale crisi di insurrezioni nel Sahel si espanda. soprattutto alla luce dei recenti colpi di stato e dell’instabilità.

Oltre ai veicoli, l’UE promette di fornire apparecchiature di sorveglianza aerea e sistemi di guerra elettronica e imbarcazioni fluviali. da impiegare per combattere la propaganda islamista o l’influenza straniera, termine impiegato solitamente in ambito UE per indicare l’influenza russa che sta dilagando, al pari di quella turca e cinese, in gran parte del continente africano, specie nel Sahel e Africa Occidentale.

Nelle scorse settimane la polizia del Ghana ha arrestato cinque persone per aver organizzato una manifestazione a sostegno della Russia nella città portuale di Takoradi. Per diverse settimane hanno lavorato per mobilitare i giovani locali e si sono organizzati tramite la messaggistica crittografata di Telegram.

Inoltre Borrel ha promesso investimenti europei anche nella creazione di posti di lavoro per i giovani nel nord del Paese, l’area più sensibile in termini di reclutamento nei gruppi armati jihadisti.

Le forze militari ghanesi dispongono di 15.500 militari di cui 11.500 nell’esercito (fonte Military Balance) equipaggiati con circa 220 veicoli ruotati: 3 EE-9 Cascavel, 24 Ratel-90; 15 Ratel-20; 4 Piranha 25mm; 5+ Type-05P, 46 Piranha; 9+ Type-05P, 50 veicoli protetti Streit Typhoon e 73 Cobra/Cobra II.