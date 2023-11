SIGEN (Thales e Elettronica) ammoderna il sistema di Guerra Elettronica delle navi classe Orizzonte

A seguito della firma del contratto tra OCCAR e Naviris (joint venture Fincantieri e Gruppo Naval) per il Mid-Life Upgrade delle quattro unità di classe Horizon in servizio con le Marine italiana e francese (nella foto), nell’agosto 2023 è stato firmato un sub-contratto tra SIGEN (un consorzio tra Elettronica e Thales) e Naviris per l’ammodernamento del sistema di Guerra Elettronica (EW).

Questo contratto rappresenta la continuazione di quanto già avviato con successo nei programmi Horizon e FREMM e consolida il rapporto di collaborazione tra le due società per la fornitura di sistemi EW all’avanguardia in grado di affrontare con successo le esigenze operative attuali e future, con contributi molto equilibrati da entrambe le società.

Nel dettaglio, il sistema EW integra nelle nuove Unità Navali le eccellenze sviluppate da entrambe le società nei rispettivi programmi navali nazionali. La componente completamente digitale Radar Electronic Counter Measures (RESM) sviluppata e qualificata per il programma FDI (Frégate de Défense et d’Intervention) per la Marina francese sarà integrata con la componente Radar Electronic Counter Measures del Gruppo ELT sviluppata e qualificata per il programma PPA (Patrol Unità Polivalenti d’Altura) per la Marina Militare Italiana. I sottosistemi Misure di Supporto Elettronico alle Comunicazioni e Unità di Gestione della Guerra Elettronica, invece, saranno varianti nazionali, previste da ciascuna compagnia per la propria Marina Militare.

Domitilla Benigni, CEO e COO di Elettronica ha dichiarato: “Il contratto per l’EWS Mid-Life Upgrading (MLU) delle Unità Horizon ha un duplice e significativo valore per la nostra azienda: da un lato consolidiamo la nostra presenza di eccellenza in EW su imbarcare unità navali per l’Italia e Marine Marine francesi e, allo stesso tempo, consolidiamo la lunga e fruttuosa collaborazione con Thales. Entrambi gli aspetti consolidano il nostro convinto contributo alla Difesa europea.”

Philippe Duhamel, Vicepresidente esecutivo, Defense Mission Systems, Thales: “Siamo molto orgogliosi di rafforzare la nostra collaborazione e partnership con il Gruppo ELT fornendo il nostro esclusivo sistema di guerra elettronica (EW) per le Marine italiana e francese, tenendo conto la nuova e moderna posta in gioco e le minacce dello spettro elettromagnetico”.

Fonte: comunicato congiunto ELT/Thales

Foto Marina Militare