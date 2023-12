Contratto estero a CY4GATE Group per prodotti di Decision Intelligence

CY4GATE player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, ha siglato un importante contratto con un cliente istituzionale europeo per la fornitura di propri sistemi di decision intelligence. Il valore complessivo del contratto acquisito ammonta a circa 7 milioni di Euro per la durata di 36 mesi.

Cy4Gate fornirà tecnologia d’avanguardia per aggregare informazioni provenienti da fonti eterogenee al fine di soddisfare le esigenze specifiche dei clienti istituzionali, permettendo di utilizzare i big data in possesso in modo più efficiente ed efficace. Si tratta di strumenti di supporto decisionale all’avanguardia, caratterizzati da un alto grado di automazione e una notevole capacità di arricchire le informazioni e visualizzarle attraverso dashboard intuitive e di facile utilizzo. La tecnologia di Cy4Gate utilizza l’intelligenza artificiale supportata da un set di algoritmi proprietari verticalizzati per le specifiche finalità.

Per l’anno 2023, Cy4Gate è stata nuovamente riconosciuta da Gartner come “Representative Provider” proprio per le capacità di sviluppo e impiego proficuo dell’Intelligenza Artificiale (Composite AI).

Cy4Gate continua ad accrescere il suo ruolo rilevante nel mercato estero – e grazie al proprio offering modulare e flessibile e con tecnologia interamente italiana, riesce a soddisfare nicchie di mercato molto sfidanti ed apprezzate.

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4Gate Group (nella foto), ha dichiarato: “È una nuova sfida vinta in Europa, in un mercato altamente competitivo e di nicchia in cui si conseguono risultati se si propongono tecnologie allo stato dell’arte unitamente alla capacità di presidio e supporto al cliente. Abbiamo assicurato una “turn-key” solution che ha permesso di evitare il ricorso ad una molteplicità di fornitori per soddisfare le articolate esigenze in questo segmento di mercato. L’essere stati prescelti per l’implementazione di questo progetto è per noi motivo di grande soddisfazione, essendo stata riconosciuta all’azienda una competenza tecnologica in linea con i migliori standard di mercato accompagnata da una capacità di assicurare un efficace servizio di prossimità nelle fasi di delivery e nell’impiego della piattaforma che è imprescindibile per garantire all’end user di sfruttare a pieno le potenzialità della decision intelligence”.

Fonte: comunicato CY4GATE Group