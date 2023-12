Dalla guerra in Ucraina più affari per l’industria aeronautica georgiana

In Georgia sono apparsi filmati televisivi dallo stabilimento aeronautico TAM di Tbilisi dove diversi tipi di aerei ed elicotteri di tipo russo/sovietico provenienti da nazioni europee, asiatiche e africane vengono attualmente sottoposti a importanti riparazioni, revisioni e ammodernamenti.

Nel dettaglio sono stati mostrati :

– 5-6 Mil Mi-24 ungheresi

– diversi Mil Mi-17 dell’Aeronautica del Sud Sudan

– Mil Mi-35 e Mi-8T di Gibuti

– almeno 3 Kamov Ka-27 dall’Azerbaigian

– un aereo d’attacco Sukhoi Su-25 della Repubblica Democratica del Congo

– aereo d’addestramento al combattimento L-39 dell’Aeronautica Georgiana.

A quanto sembra lo stabilimento aeronautico di Tbilisi ha avuto un inaspettato forte incremento di commesse per i lavori su velivoli che prima del conflitto in atto dal febbraio 2022 venivano e sottoposti a manutenzione e lavori di riparazione in Russia e Ucraina.

La JSC Tbilisi Aircraft Manufacturing (TAM) aveva annunciato nel 2021 di aver riavviato la produzione di aerei da attacco Su-25 dopo aver ammodernato lo stabilimento.

