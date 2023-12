ELT Group continua a crescere con ordini e ricavi in aumento

Elettronica conferma il positivo trend degli ultimi tre anni con un volume ordini di circa 300 milioni e 270 di ricavi. I risultati si legano in particolare al consolidamento del mercato nazionale, dove, tra l’altro sono stati acquisiti due importanti contratti con la Marina Militare per i sommergibili U212 NFS e il nuovo programma per le Unità Navali PPX; ad una strutturata presenza nei consorzi EFA e NH90, all’avvio del programma GCAP e alle cooperazioni in ambito europeo.

In ambito internazionale l’apertura delle nuove sedi estere ha aumentato la visibilità dell’azienda e la partecipazione a campagne e tender internazionali. Oggi ELT ha 12 sedi nei 4 continenti grazie all’apertura di sedi in Egitto e Pakistan e alla costituzione di una società di diritto saudita in Arabia Saudita e all’acquisizione di una società negli USA.

Con l’aggiudicazione di 8 progetti finanziati europei – che comprendono attività di Ricerca e Sviluppo nei domini aereo, navale, terrestre, cyber e Spazio (REACT II, FASETT, E-NACSOS EUROGUARD, LATACC, SPIDER, TIRESYAS ed EPICURE) – l’azienda si conferma come champion europeo nel mercato di riferimento.

“Il 2023 si è confermato un anno denso di impegni e di tanti risultati che sottolineano la giusta traiettoria tracciata dal piano strategico Tenet.

In linea con il trend dell’ultimo triennio cresce il volume ordini, si allargano le dimensioni e la proiezione del Gruppo grazie a newco e a una internazionalizzazione sempre più decisa, l’azienda fa il suo ingresso nel nuovo sfidante dominio Spazio e abbraccia trend tecnologici emergenti come l’AI’” ha detto Domitilla Benigni, CEO & COO di Elettronica (nella foto a sinistra) riassumendo le principali milestones raggiunte dall’azienda nel corso del 2023 dirante un incontro con la stampa tenutosi il 18 dicembre presso la sede dell’azienda romana.

Nuove opportunità da partecipate e controllate

La crescita aziendale si manifesta anche attraverso le aziende partecipate e controllate. Nel 2023 l’azienda, in partnership con Lendlease ha dato vita alla newco E4life (51% ELT, 49% Lendlease). La nuova azienda ha l’ambizione di far crescere tecnologicamente e portare con efficacia sul mercato la tecnologia E4Shield per l’inattivazione in aerosol dei virus respiratori, a cui la stessa ELT continua a lavorare direttamente per la parte relativa allo sviluppo tecnologico.

Il translisting della partecipata Cy4gate al segmento STAR di Borsa italiana, avvenuto nell’anno in corso, e il signing preliminare per l’acquisizione di XTN, che si aggiungono alle due acquisizioni dello scorso anno di Aurora e Diateam, rappresentano passaggi decisivi nel percorso di crescita di Cy4gate, sempre più europea, e in grado di competere sugli sfidanti mercati della cyber security e intelligence. Cy4gate continua ad essere inoltre partner di ELT Group per le nuove sfide nel settore Difesa e Sicurezza.

L’azienda ha inoltre completato l’acquisizione di Solynx Corporation, società con sede a Salem, New Hampshire (USA) di cui era già azionista. Solynx è una società di scouting tecnologico e di procurement orientato all’alta tecnologia che aumenterà le opportunità per ELT Group nell’identificare nuove tendenze tecnologiche e trasformarle in un arricchimento della propria offerta al mercato. Nel 2023 Solynx ha aumentato il proprio portafoglio ordini da 5 a 12 milioni di euro, una crescita confermata anche nel prossimo bilancio. Questa acquisizione si inserisce nel processo di internazionalizzazione del Gruppo ELT, che ora ha una presenza più forte nel mercato statunitense.

Accesso al dominio Spazio

Nel 2023 ELT ha fatto il suo ingresso nel dominio Spazio grazie a Scorpio, il primo payload dell’azienda messo in orbita LEO (Low Earth Orbit) per attività di Electronic intelligence su dati non classificati. Ad oggi sono state effettuate più di 50 missioni ed è stato sviluppato tutto il segmento di terra per la pianificazione della missione e di analisi dei dati registrati in orbita, utilizzando innovativi algoritmi di Machine learning e Artificial Intelligence. Le successive fasi del progetto prevedono l’aumento delle funzionalità del prodotto tramite la messa in orbita di nuovi payload fino a formare una costellazione. ELT ha ora nel portafoglio prodotti anche lo Space EW pronto per il cliente nazionale e per il mercato internazionale.

Nuova identità visiva

Il 2023 è stato l’anno della presentazione di una nuova identità visiva dell’azienda oggi rappresentata dal brand ELT Group: un cambiamento che racconta un’azienda sempre più internazionale.

Il nuovo segno grafico di ELT Group sintetizza i tre messaggi al centro dell’evoluzione aziendale: la dominance dello spettro elettromagnetico in ogni dominio, la proiezione globale e l’accresciuta capacità di protezione di asset, persone e dati.

Investimenti in R&D e innovazione tecnologica

ELT si conferma un’azienda fortemente orientata all’innovazione e alla Ricerca e Sviluppo con un investimento complessivo di 50Ml annuo tra interno e finanziato. Di grande rilievo l’attenzione dell’azienda sull’Artificial intelligence nei processi e nei prodotti, e in particolare come abilitante per il Cognitive EMSO.

Continua la ricerca sul tema Cyber EW, proprio quest’anno è stata annunciata anche la nuova funzionalità RF Cyber per l’antidrone che costituisce un complemento dei moduli “jamming”, “radar” e “visivo”.

Altro importate filone di ricerca da parte dell’azienda è quello relativo ai payload installabili su piattaforme unmanned di piccole dimensioni attraverso l’applicazione di nuove tecnologie SWAP.

Prosegue inoltre la ricerca sulla biodifesa: la tecnologia E4Shield è stata testata con successo sull’influenza stagionale e nuove campagne di test sono previste su H5N1 (aviaria), su RSV anche detto Virus Sinciziale, sull’Influenza Australiana, sulla SARS sulla MERS. Nella roadmap sono inoltre previsti test sui batteri di Pneumococco e Legionella. La tecnologia è stata oggetto di pubblicazioni scientifiche su prestigiose riviste scientifiche quali “Viruses” e “European Society of Medicine”.

Per sostenere l’importante crescita dei ricavi e affrontare nuovi mercati, ELT negli ultimi anni ha lanciato quattro importanti progetti disruptive di trasformazione del proprio modello industriale fondati su un Digital Twin avanzato dei prodotti, Digitalizzazione del Manufacturing e della Supply Chain e Customer Service Excellence sulla logistica.

Riconoscimenti e Politiche Di Welfare

Anche quest’anno cresce il numero di dipendenti con 170 nuovi ingressi.

Negli ultimi 7 anni ELT ha conseguito la certificazione Great Place to Work raggiungendo, nel 2023, un Trust Index pari a 73 con un incremento di 7 punti sul 2022 e registrando il punteggio più alto mai raggiunto dall’azienda.

Nel 2023 ELT Group si è confermata, per il secondo anno consecutivo, tra le “Best managed companies” di Deloitte, unica realtà del settore della difesa e unica azienda del Lazio a ricevere

questo prestigioso riconoscimento. Infine il Premio Minerva 2023, organizzato da Unindustria e Federmanager, con la menzione speciale per l’impegno nelle azioni di work-life balance.

Sostenibilità

La sostenibilità è sempre più protagonista della visione strategica aziendale, nel 2023 salgono a 9 gli obiettivi dell’agenda Onu 2030 perseguiti.

L’attenzione alla dimensione umana, alla S della componente Social dell’ESG è sicuramente un fattore di eccellenza da sempre per ELT Group premiata in più occasioni per la sua eccellenza nel people care. Ma l’azienda ha soprattutto saputo trovare una propria specifica interpretazione degli ESG, puntando sull’Innovazione di processo e di prodotto.

Machine learning, Artificial intelligence, SWAP, Digital Twin nuove tecnologie, innovazione dei modelli di lavoro con impatti su efficienza e riduzione degli sprechi.

Tutta la line di prodotti civili e duali inoltre è già prodotta lead free.

L’azienda ha inoltre iniziato a trovare risposta alla tematica della sostenibilità anche nei prodotti, in primis l’antidrone ad uso civile Nadir e la tecnologica di contrasto ai virus respiratori E4Shield.

Fonte: comunicato ELT Group