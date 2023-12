Guerra ed energia: dibattito il 14 dicembre a San Giovanni in Persiceto (Bo)

Dopo il successo dell’incontro targato Analisi Difesa dedicato al conflitto ucraino tenutosi l’8 giugno scorso, il Comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna) ha voluto organizzare un nuovo evento in cui verranno affrontati i temi geopolitici, militari ed energetici dei conflitti in Ucraina e nella Striscia di Gaza.

Silvia Nicoli Marchesini modererà gli interventi del direttore di Analisi Difesa Gianandrea Gaiani, del reporter di guerra Fausto Biloslavo e dell’economista specializzato in temi energetici Demostenes Floros che presenteranno tra l’altro i loro ultimi libri in un incontro intitolato “Ucraina, Gaza, energia: le sfide tra guerra e crisi energetica”.

L’appuntamento è per Giovedì 14 dicembre alle ore 21 presso la Sala del Consiglio comunale, Corso Italia 7′ a San Giovanni in Persiceto (Bo).

Fausto Biloslavo Classe 1961, da 40 anni lavora come reporter di guerra. Ha realizzato il suo primo reportage durante l’invasione israeliana del Libano nel 1982. Negli anni ’80 copre le guerre dimenticate dall’Afghanistan, all’Africa fino all’Estremo Oriente. Nel 1987 viene catturato e tenuto prigioniero a Kabul per sette mesi. Nell’ex Jugoslavia racconta le guerre in Croazia, Bosnia e Kosovo. E’ il primo giornalista italiano ad entrare a Kabul liberata dai talebani dopo l’11 settembre 2001. Nel 2003 segue l’invasione anglo americana dell’Iraq che abbatte Saddam Hussein. Nel 2011 è l’ultimo italiano ad intervistare il colonnello Gheddafi durante la rivolta. Negli ultimi anni ha documentato la nascita e caduta dell’ISIS, ha realizzato inchieste controcorrente sulle Ong e il tema dei migranti e seguito sul campo la guerra in Ucraina. Lavora per Il Giornale, Panorama e Mediaset. Ha pubblicato “Prigioniero in Afghanistan”, “Le lacrime di Allah”, il libro fotografico “Gli occhi della guerra”, il libro illustrato “Libia kaputt”, “Guerra, guerra guerra”, “Ucraina nell’inferno dell’ultima guerra d’Europa” oltre ai libri di inchiesta giornalistica “I nostri marò” e “Verità infoibate”.

Demostenes Floros

Nato nel 1976 a Medicina (BO), è analista geopolitico ed economico, docente a contratto presso il Master in Relazioni Internazionali d’Impresa Italia-Russia, dell’Università di Bologna. E’ stato responsabile di NE-Nomisma Energia e ha collaborato con Abo e la rivista WE-World Energy editi da ENI e con Limes, Energy International Risk Assessment EIRA, Blue Fuel e Oil Price. Dal 2019 è Senior Energy Economist presso il CER-Centro Europa Ricerche. Nel febbraio 2020 ha pubblicato “Guerra e Pace dell’Energia. La strategia per il gas naturale dell’Italia tra Federazione Russa e Nato” e nell’agosto 2022 “Crisi o Transizione Energetica?”. Nel 2016-17 è stato Consigliere Economico del Consolato Onorario della Federazione Russa in Bologna.