Frontex: nel 2023 record di arrivi di migranti illegali in Europa

Il 2023 ha segnato il record di attraversamenti illegali delle frontiere d’Europa per un totale di circa 380mila, il 17% in più rispetto al 2022 e il più elevato dal 2016. Due su 5 (il 41 per cento) sono stati registrati in Italia lungo la rotta del Mediterraneo Centrale con 157.479 unità (il 49% in più del 2022) in cui prevalgono cittadini guineani, tunisini e ivoriani mentre dalla rotta dei Balcani, che interessa il Nordest italiano attraverso il confine sloveno, arrivano per lo più cittadini siriani, turchi e afghani.

Il rapporto di Frontex, l’Agenzia delle Frontiere della Ue, rileva che l’incremento registrato nei flussi migratori illegali conferma il trend ascendente osservato negli ultimi tre anni.

La seconda rotta più battuta è stata quella dei Balcani Occidentali (99.068, il 26% del totale, in calo del 31%). Il Mediterraneo Orientale ne ha registrati 60.073 (+55%); il Mediterraneo Occidentale 16.915 (+12%).

In forte aumento gli arrivi nella regione insulare spagnola delle Canarie, che hanno toccato il record storico (40.403 con un più 161%). In calo invece gli sbarchi nel Regno Unito, a 62.047 (-12%), mentre al confine terrestre orientale della Ue gli ingressi illegali hanno riguardato 5.608 (-12%).

Il conteggio di Frontex riguarda gli attraversamenti, non il numero di individui: se una persona tenta ripetutamente di attraversare la frontiera esterna in punti diversi, può essere conteggiata più volte: in ogni caso i dati di Frontex coincidono con quelli del rapporto del Ministero dell’Interno che al 31 dicembre 2023 che valutava in 157.652 i migranti giunti illegalmente in Italia.

Come è accaduto anche nei due anni passati il rapporto di Frontex non tiene in considerazione i profughi dall’Ucraina che godono della protezione temporanea nell’Unione Europea.

“I numeri mostrano le sfide in evoluzione che dobbiamo affrontare nella gestione delle frontiere esterne dell’UE”, ha affermato il direttore esecutivo di Frontex Hans Leijtens. “Rimaniamo impegnati a garantire la sicurezza e l’integrità dei confini dell’UE. È altrettanto cruciale affrontare gli aspetti umanitari della migrazione. Queste cifre rappresentano non solo statistiche ma persone reali”.

Immagini: Frontex