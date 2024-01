I britannici testano l’arma laser DragonFire

Successo del primo tiro del Regno Unito per il sistema d’arma con laser a energia diretta ad alta potenza (Laser Directed Energy Weapon – LDEW) DragonFire contro bersagli aerei, durante una prova al poligono del Ministero della Difesa UK presso le Ebridi.

Questo più recente test, realizzato dal Dstl (Defence Science and Technology Laboratory) e dai partner del consorzio DragonFire – MBDA, Leonardo e QinetiQ -, è il risultato di prove precedenti di grande successo, tra cui il primo tiro laser statico ad alta potenza di una capacità sovrana britannica e la dimostrazione della capacità del sistema DragonFire di tracciare bersagli aerei e navali in movimento con elevata precisione, a lungo raggio.

La collaborazione del consorzio britannico DragonFire riunisce il meglio dell’industria britannica e si fonda su decenni di competenza nella produzione di sistemi d’arma per ottenere capacità potenziate di difesa aerea multi-strato nel settore terrestre e navale.

Il sistema d’arma DragonFire è il risultato di un investimento congiunto da 100 milioni di Sterline da parte dell’industria e del Ministero della Difesa britannico e, tutte insieme, le aziende coinvolte supportano posti di lavoro altamente qualificati nel Regno Unito nell’ambito di nuove tecnologie all’avanguardia, che stanno portando a un significativo cambio di passo per le capacità britanniche nei sistemi LDEW.

Chris Allam, Managing Director, MBDA UK, ha dichiarato: “Insieme, i partner del consorzio britannico DragonFire e il Dstl stanno dimostrando una eccezionale capacità del Regno Unito nelle armi laser a energia diretta. Il sistema DragonFire è stato provato con successo e ora siamo più vicini che mai ad avere un’arma unica che consentirà ai comandi in prima linea di gestire le minacce in rapida evoluzione che si trovano ad affrontare”.

Mark Hamilton, Managing Director Electronics UK, Leonardo ha dichiarato: “Il consorzio britannico DragonFire è un ottimo esempio di come un approccio basato su partnership tra aziende britanniche possa essere applicato con successo a una primaria sfida nazionale in termini di ricerca e tecnologia. Per il suo impegno sul progetto, Leonardo può contare su decenni di tecnologia laser, parte della sua eredità presso la sede di Edimburgo. La tecnologia di direzione del fascio di Leonardo offre il massimo in termini di precisione e stabilità del tracciamento/puntamento a lungo raggio, gestendo allo stesso tempo l’energia laser ad alta potenza che lo attraversa. Siamo soddisfatti di avere testato con successo il sistema contro un bersaglio aereo rappresentativo in condizioni variabili di raggio, altitudine e velocità, supportando il primo tiro britannico di laser ad alta energia (High Energy Laser – HEL) contro bersagli aerei nel contesto di riferimento”.

Steve Wadey, Group Chief Executive, QinetiQ ha dichiarato: “La realizzazione del primo tiro ad alta potenza nel Regno Unito di un’arma laser contro bersagli aerei presso il poligono del Ministero della Difesa alle Ebridi, gestito da QinetiQ, rappresenta un significativo traguardo. Le nostre capacità leader a livello mondiale in termini di scienza e tecnologia sono state applicate allo sviluppo continuo della nostra tecnologia avanzata per la combinazione coerente dei fasci, che sta consentendo di ottenere migliori prestazioni e scalabilità. Sono orgoglioso del ruolo fondamentale che stiamo avendo nella collaborazione con i partner industriali e il Dstl a supporto dello sviluppo, dei test e della valutazione di questa capacità sovrana”.

Per il sistema d’arma laser a energia diretta DragonFire, MBDA è responsabile dei sistemi di comando e di controllo, nonché di tracciamento dei bersagli, Leonardo fornisce avanzata tecnologia per la direzione del fascio e l’ottica, mentre QinetiQ fornisce la sorgente laser di precisione.

