Gli Emirati ordinano 60 veicoli robotici RCV e Themis di Milrem Robotics

La società estone Milrem Robotics, ha annunciato la firma di un contratto per la fornitura di 20 veicoli robotici da combattimento cingolati (RCV) e 40 veicoli terrestri senza pilota THeMIS (UGV) al Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti (EAU). L’accordo rappresenta il più grande programma mondiale per veicoli robotici da combattimento ed è stato annunciato all’Unmanned Systems Exhibition & Conference (UMEX 2024) in corso ad Abu Dhabi fino al 24 gennaio.

Milrem Robotics, la cui maggioranza è controllata dal febbraio 2023 dal gruppi industriale della Difesa emiratino EDGE Group PSJ, guiderà un programma di sperimentazione e test volto a integrare i veicoli terrestri senza pilota nell’arsenale delle forze armate degli Emirati Arabi Uniti con l’obiettivo di migliorarne le capacità di combattimento.

Kuldar Väärsi, CEO di Milrem Robotics, ha dichiarato: “L’investimento di EDGE Group in Milrem Robotics ci ha aperto nuove strade nella regione, espandendo ulteriormente la nostra crescita internazionale e la nostra presenza sul mercato. L’avvio del più grande programma di robotica da combattimento al mondo con il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti non solo dimostra il vantaggio competitivo delle nostre soluzioni, ma evidenzia anche il valore strategico di incorporare sistemi robotici avanzati nella struttura delle forze, migliorando così le loro capacità di combattimento e l’efficienza operativa”.

Il contratto prevede la fornitura di RCV cingolati armati con cannoni MK44 da 30 mm, unità THeMIS Combat equipaggiate con stazioni di armi remote M230LF da 30 mm e sistemi di fuoco indiretto e unità THeMIS Observe con sistemi radar e telecamere, comprese capacità di rilevamento dei colpi. “Milrem Robotics fornirà inoltre formazione e supervisione complete per garantire che il personale interessato raggiunga un livello di abilità soddisfacente nell’utilizzo di sistemi di terra da combattimento senza pilota”, si legge nel comunicato dell’azienda.

Fondata nel 2013, Milrem Robotics è specializzata nello sviluppo di veicoli terrestri senza pilota intelligenti, soluzioni di guerra robotica, Concept of Operations (CONOPS) e analisi di guerra a livello di dottrina. I suoi prodotti principali per compiti militari sono i veicoli terrestri senza pilota THeMIS (impiegati nell’Operazione francese Barkhane nel Sahel dal contingente estone) e il veicolo da combattimento senza pilota Type-X.

Milrem Robotics continua ad avere sede nella capitale estone Tallinn, ha uffici in Finlandia, Svezia, Paesi Bassi e Stati Uniti e impiega circa 200 persone qualificate. EDGE Group ha assunto l’anno scorso il controllo di maggioranza dell’azienda che tra gli altri azionisti annovera il gruppo tedesco specializzato nella produzione di mezzi corazzati Krauss Maffei-Wegmann, il fondatore dell’azienda e CEO Kuldar Väärsi oltre a investitori privati estoni inclusi i dipendenti dell’azienda.

I prodotti di Milrem Robotics sono stati venduti in 16 paesi, per la metà membri della NATO: Stati Uniti, Estonia, Spagna, Paesi Bassi, Norvegia, Francia, Germania e Regno Unito.

L’esercito estone ha impiegato i veicoli Themis nelle operazioni in Mali nell’ambito delle forze delle Nazioni Unite (nella foto sotto). Lo stesso veicolo è stato presentato anche all’Esercito Italiano nell’ottobre 2020 ed è stato integrato nel 2018 con la torretta IMPACT (Integrated MMP Precision Attack Combat Turret) di MBDA equipaggiata con missili anticarro MMP.

Foto Milrem Robotics