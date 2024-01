La Gran Bretagna radia due fregate Type 23 per carenza di personale

Almeno due fregate della Royal Navy verranno poste fuori servizio a causa della mancanza di personale per gli equipaggi secondo quanto scrive il quotidiano Telegraph ripreso da altri media britannici. La Royal Navy ha chiarito che il personale militare e di servizio verrà reindirizzato sulle unità della nuova classe di fregate Type 26 ammettendo la cronica carenza di personale dovuto a difficoltà negli arruolamenti e all’esodo di ufficiali e sottufficiali specializzati verso il settore civile.

Le due unità Type 23, HMS Argyl e HMS Westminster (quest’ultima recentemente ammodernata al costo di 100 milioni di sterline e rientrata da poco in servizio – nella foto sotto). Delle 16 fregate Type 23 (Classe Duke), 3 sono state vendute alla Marina Cilena, 4 sono poste in riserva (le 2 citate più la HMS Monmouth e la HMS Montrose) e 9 restano in servizio attivo.

James Cartlidge, ministro per gli appalti della difesa, ha dichiarato ai parlamentari in ottobre che il costo stimato per la ristrutturazione della HMS Westminster era di 100 milioni di sterline. Fonti di Whitehall (il ministero della Difesa britannico) sentite dal Daily Telegraph hanno giustificato il pensionamento delle navi più vecchie in modo che la Royal Navy possa operare come una “forza combattente moderna e altamente tecnologica”.

Un portavoce della Royal Navy ha dichiarato che “i requisiti operativi della Royal Navy sono tenuti sotto costante controllo. Il Ministero della Difesa è impegnato a garantire che la Royal Navy abbia le capacità necessarie per soddisfare i requisiti operativi attuali e futuri”. Secondo le statistiche ufficiali, la Royal Navy ha registrato nel periodo aprile 2022 – marzo 2023 la peggiore performance in fatto di reclutamento con una diminuzione del 22,1% mentre nella RAF il calo è stato di quasi il 17% e nel British Army di quasi il 15%, tema di cui Analisi Difesa si è occupata in più occasioni.

L’ex capo di stato maggiore della Royal Navy, l’ammiraglio Lord West, ha affermato che il Regno Unito ha bisogno di una flotta di superficie molto più grande, poiché la Royal Navy è attualmente limitata in ciò che è in grado di realizzare mentre l’anno scorso, l’ammiraglio Sir Tony Radakin, capo di stato maggiore della Difesa, aveva riconosciuto che la Royal Navy aveva solo “11 o 12 tra fregate e cacciatorpediniere pienamente operativi”.

Dall’opposizione laburista, il “ministro ombra” della difesa John Healey ha accusato il governo di non riuscire a gestire i problemi delle forze armate.

Foto Royal Navy