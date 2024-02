Accordo strategico tra CY4GATE e ATTIVA EVOLUTION nei settori CyberSecurity e Decision Intelligence

CY4GATE (CY4.MI), player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, e ATTIVA EVOLUTION, divisione di ATTIVA S.p.A e tra i principali player della distribuzione tech operante nel mercato italiano, comunicano di aver siglato un accordo strategico che vede ATTIVA come distributore per le soluzioni Cy4Gate sul mercato corporate Italia sia in ambito CyberSecurity che in ambito Decision Intelligence.

Cy4Gate raggiunge così un traguardo fondamentale nell’attuazione della propria Strategia di Go To Market per il mercato Corporate Italia, che tramite l’attivazione della distribuzione potenzia la copertura sul mercato target aumentando visibilità e presenza grazie all’ampliamento dei partner commerciali che costituiscono il canale sviluppato da ATTIVA.

L’accordo, che non prevede esclusiva di mercato, rappresenta un approccio solido all’esecuzione della strategia di canale di Cy4Gate che mira a consolidare il suo ruolo come vendor italiano di riferimento per il mercato della cyber security e decision intelligence in linea con la mission della Società che punta a garantire sovranità tecnologica nazionale sul mercato domestico ed europeo.

“L’apertura della partnership con Cy4Gate rappresenta la conseguenza diretta di una scelta strategica precisa della Divisione Attiva Evolution” , ha commentato Lorenzo Zanotto, b.u. Manager Attiva Evolution. “ Nel processo di analisi e successiva selezione dei brand seguiamo una specifica linea guida volta a dare risposte su tre fronti in particolare. La scelta è il risultato di una lunga fase di ascolto delle reali necessità sia della filiera distributiva che del cliente finale. La selezione si basa inoltre sul principio di poter offrire soluzioni sempre più scalabili e flessibili. Ci mancava una proposta come questa, che ci può aiutare ad indirizzare un mercato sempre più esigente. Siamo orgogliosi che un’azienda come Cy4Gate ci abbia scelti come primo distributore nel mercato Italiano, faremo di tutto per dimostrare il nostro valore”.

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4Gate Group (nella foto) ha commentato: “Siamo particolarmente soddisfatti di questo importante accordo implementato con un player di riferimento sul mercato nazionale quale Attiva S.p.A., che per il tramite della Divisione Attiva Evolution, permetterà di raggiungere una più ampia e qualificata platea di clienti. L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività finalizzate ad irrobustire e consolidare la presenza sul mercato corporate nazionale di Cy4Gate nei segmenti della cyber security e decision intelligence, con un offering diversificato e che può indirizzare una importante varietà di esigenze. Questa opportunità, in sinergia con l’irrobustimento della sales force Italia Corporate, supporterà il già intrapreso percorso di destagionalizzazione e maggior resilienza del business, che vede realizzare una parte importante dei ricavi in prossimità dell’ultimo trimestre”.

Fonte: comunicato CY4GATE