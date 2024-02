DRASS e STARLIGHT ITALIA consolidano la cooperazione

Alla luce dell’importante successo tecnologico ottenuto con i periscopi optronici compatti di nuova generazione, DRASS e STARLIGHT ITALIA consolidano la cooperazione con un accordo che posiziona STARLIGHT ITALIA tra i partner strategici del gruppo DRASS.

Il Responsabile dell’ingegneria elettronica e SW della DRASS, Ing. Luca Biasci, commenta: “Il settore della sensoristica optronica di Drass ha come elemento di punta la tecnologia dei nostri partner Starlight, che abbiamo integrato con innovativi algoritmi di signal processing, basati sulle reti neurali e la nostra esperienza sui sistemi resistenti in pressione. Un progetto attualmente unico per le sue performance, nato inizialmente per i mezzi subacquei e che sta invece espandendosi oltre le aspettative”.

L’Ing. Roberto Longo, CEO e progettista di Starlight Italia dichiara: “La stretta collaborazione fra Starlight Italia e Drass rappresenta un ottimo esempio di sforzo sinergico tra Aziende in termini di innovazione hi-tech e offre al contempo l’opportunità di implementare soluzioni integrate per lo sviluppo di una nuova generazione di sensoristica multispettrale basata sulla ibridizzazione delle matrici. L’obbiettivo prefissato è il raggiungimento di prestazioni costantemente di alto livello nel campo della tecnologia dei sistemi di visione.

Il continuo sviluppo di tali tecnologie è il segreto per raggiungere un elevatissimo grado prestazionale e rimanere sempre al passo con ciò che lo specifico campo di applicazione richiede. Mettendo a disposizione le nostre competenze e la nostra esperienza contribuiamo in maniera incisiva allo sviluppo della futura generazione di piattaforme underwater. Siamo entusiasti di questa partnership, tutta italiana, che rappresenta una sfida vinta ed allo stesso tempo ancora da vincere“.