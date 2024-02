Contratto a Lockheed Martin per l’Open System Architecture del programma NGRC

La NATO Support and Procurement Agency ha assegnato a Lockheed Martin il terzo studio sull’Open System Architecture per i requisiti degli elicotteri di nuova generazione Next Generation Rotorcraft Capability (NGRC)

Lo studio ha lo scopo di identificare, analizzare e mettere a confronto i modelli di OSA potenzialmente in grado di soddisfare i requisiti di capacità dell’NGRC. Il risultato dello studio fornirà nuovi elementi per la conoscenza e la comprensione da parte di NSPA degli OSA più rilevanti e dei loro ecosistemi digitali abilitanti, in modo da consentire valutazioni informate per le prossime revisioni dei progetti per la piattaforma integrata.

Queste revisioni saranno portate a termine con il Concept Study #5, nell’arco di 9 mesi all’interno della gestione del programma per tutte le nazioni che fanno parte della NGRC Support Partnership (Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia, Olanda, Grecia e Canada) tesa a rinnovare la flotta di elicotteri in servizio nelle nazioni alleate.

Un numero significativo di elicotteri medi multiruolo attualmente in servizio tra gli alleati della NATO raggiungerà la fine del proprio ciclo di vita a partire dal periodo 2035-40, con la conseguente necessità di sostituirli. I modelli in uso sono tutti basati su progetti che risalgono al secolo scorso.

L’obiettivo del programma Next Generation Rotorcraft Capability (NGRC) è quello di rispondere a questa esigenza imminente, in modo tempestivo ed economicamente efficiente, sfruttando contemporaneamente un’ampia gamma di recenti progressi nella tecnologia, nei metodi di produzione e nei concetti operativi.

La NATO Support and Procurement Agency (NSPA) è il principale organismo della NATO deputato all’acquisizione, al supporto e alla manutenzione a livello multinazionale in tutti i settori. L’Agenzia conta oltre 1.500 dipendenti e supervisiona oltre 500 collaboratori in tutto il mondo.

(con fonte comunicato Lockheed Martin/NSPA)