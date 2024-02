DIGITALPLATFORMS presenta il primo piano e bilancio di sostenibilità

Oltre ad annunciare la sua trasformazione in Società Benefit, DigitalPlatforms SpA (“DP”), capofila di un gruppo interamente italiano nato nel 2018 con la missione di fornire soluzioni Internet of Things e Cyber per le infrastrutture critiche, ha redatto il suo primo Piano di Sostenibilità 2024-2026 di gruppo con l’obiettivo di formalizzare e rafforzare l’impegno ESG ed il suo primo Bilancio di Sostenibilità 2022, e si appresta a rendicontare i propri risultati ESG anche per il 2023.

La governance aziendale di DP ha realizzato un valore di produzione 2022 pari a 69.7 milioni di euro, ed attualmente registra una presenza femminile nel Consiglio di Amministrazione del 33.33%. Il Bilancio di Sostenibilità 2022 evidenzia una società in crescita anche dal punto di vista occupazionale, con il 21% di nuove assunzioni, nessun infortunio sul lavoro e 9.157 ore di formazione nel corso dell’anno al fine di promuovere un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo ed orientato alla crescita professionale dei dipendenti.

Nel contesto della tutela dell’ambiente, il Gruppo ha ridotto le emissioni di Scope 1 a 260 tCO2, dimostrando un impegno tangibile nella lotta al cambiamento climatico grazie anche ad una gestione responsabile dei rifiuti, con il 95.56% di materiali riciclati o recuperati.

Il Gruppo DP guarda anche al futuro con il suo Piano di Sostenibilità 2024-2026, che si propone di formalizzare l’impegno ESG, migliorare sinergie interne e realizzare una governance sempre più etica e trasparente, orientata alla tutela dell’ambiente, alla valorizzazione del capitale umano, all’eccellenza nei prodotti e alla soddisfazione dei clienti. Obiettivi chiari, come la riduzione delle emissioni e la promozione della diversity, delineano un percorso verso una cultura aziendale sostenibile ed all’avanguardia. Con questo Piano, il Gruppo intende anticipare le normative future e garantire eccellenza, non solo nei servizi offerti, ma anche nell’impatto positivo sul pianeta e sulla società.

Claudio Contini, CEO di DigitalPlatforms (nella foto), ha commentato: “Il nostro impegno verso la sostenibilità è radicato nei valori che guidano la nostra azienda. Attraverso obiettivi chiari e misurabili, come la riduzione delle emissioni, la promozione dell’inclusione e l’adozione di pratiche etiche e trasparenti, intendiamo anticipare le normative future e contribuire positivamente alla comunità in cui operiamo. Siamo determinati a superare le sfide e a innovare, lavorando insieme ai nostri collaboratori, clienti e partner per costruire un futuro migliore. La sostenibilità non è solo un obiettivo aziendale; è il nostro impegno a costruire un modello di business più sano, equo e sostenibile”.

DigitalPlatforms S.p.A. è un gruppo industriale interamente italiano nato nel 2018, e in costante e rapida crescita, con circa 460 risorse altamente qualificate che operano in otto aziende, tutte basate interamente in Italia. Il Gruppo DP è focalizzato sull’Internet of Things (IoT) e sulla Digital Transformation partendo dalla ideazione e produzione di device e sensori, ai sistemi di comando e controllo, fino alle piattaforme digitali e alla CyberSecurity. Il target primario di clienti è rappresentato dai gestori di infrastrutture critiche, in particolare nei settori energia/utilities, telecomunicazioni, trasporti, Pubblica Amministrazione e Difesa. DigitalPlatforms è membro AIAD e fornitore accreditato NATO e Consiglio d’Europa.

Fonte: comunicato DP