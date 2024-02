Il Perù ammoderna in loco gli elicotteri Mi-35

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) ha completato l’ammodernamento del primo elicottero da trasporto e combattimento Mil Mi-35P “Hind-F” ricevuto nel 2011 dalla Russia. Come riportato dal portale locale Defensa.com, i locali Servizi di manutenzione (SEMAN) ed Elettronica (SELEC) hanno completato il programma di ammodernamento della cabina di pilotaggio del primo elicottero Mi-35P (identificativo FAP 696).

L’elicottero è stato ispezionato dal 2° Gruppo Aereo (sito nel distretto di Vitor, regione di Arequipa) utilizzando le relative istruzioni tecniche e i bollettini del costruttore russo per determinare l’elenco dei lavori per estenderne l’aeronavigabilità.

Successivamente l’elicottero è stato poi trasferito alla base aerea di Las Palmas a Lima, dove SEMAN si è resa responsabile dei lavori di modifica strutturale della cabina di pilotaggio, mentre la SELEC si è occupata dell’installazione, tra le altre cose, di un display digitale tattico multifunzione Garmin G500H TXI, un radio altimetro digitale e un sistema di interfono, nonché un sistema di emergenza nelle cabine di pilotaggio e dell’armiere.

Attualmente sono in corso i lavori per modernizzare il secondo elicottero da trasporto e da combattimento Mi-35P con identificativo FAP 695 (seriale 070390) che dovrebbe essere restituito alle truppe peruviane nel prossimo futuro. Il Mi-35P “FAP 696” (seriale 070391) è stato costruito nel 2010. Faceva parte di un lotto di sei Mi-171Sh e due Mi-35P acquistati nel luglio 2010 con uno specifico contratto firmato con la Rosoboronexport del valore di 107,9 milioni di dollari.

Di questi, tre Mi-171Sh e due Mi-35P furono trasferiti all’Aeronautica Militare del Perù, i restanti tre Mi-171Sh invece furono destinati all’Aviazione dell’Esercito. Entrambi i Mi-35P sono stati poi trasferiti all’Aeronautica Militare peruviana nell’aprile 2011 e fanno parte del 2° Gruppo Aereo della FAP intitolata al “Colonnello Marco Schenone Oliva” basato ad Arequipa).

La FAP ha attualmente in dotazione secondo i più recenti database militari due esemplari di Mi-35P (variante da esportazione del Mil Mi-24P), 15 Mi-25 (variante da esportazione del Mi-24D) e due trainer Mi-25U (variante da esportazione del Mi-24DU e dotati di doppi controlli).

Le forze armate di Lima dispongono di un’ampia flotta di elicotteri russi: secondo il Military Balance l’Esercito peruviano schiera 28 Mi-17 e 3 elicotteri da trasporto pesante Mi-26, lka Marina dispone di un Mi-8 e l’Aeronautica 16 Mi-25, 2 Mi-35 e 13/15 Mi-17.

Per l’ampia disponibilità di equipaggiamenti aerei e terrestri di tipo russo/sovietico, nel gennaio 2023 il Perù ha ricevuto insieme ad altre nazioni sudamericane la proposta da Washington di cedere tali sistemi d’arma con ricambi e munizioni, compatibili o uguali a quelli in uso nelle forze armate ucraine, ricevendo in cambio prodotti per la Difesa statunitensi.

Il vertice del Comando Sud (US Southern Command) delle forze armate statunitensi, generale Laura Richardson, chiese ai paesi latino-americani che ne dispongono di fornire equipaggiamenti compatibili con quelli in uso in Ucraina. “Sei Paesi della regione hanno equipaggiamenti militari russi. Gli Stati Uniti stanno cercando di incoraggiare questi sei Paesi a donare equipaggiamento militare russo all’Ucraina e sostituirlo con armi americane”. L’iniziativa non sembra al momento aver avuto molto successo se si esclude la cessione di alcuni elicotteri Mi-17 e altri armamenti terrestri da parte dell’Ecuador.

Foto FAP