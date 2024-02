DRASS e FLYSIGHT insieme per lo sviluppo delle centrali di controllo del traffico subacqueo

Siglato l’accordo di cooperazione tra DRASS e FLYSIGHT per lo sviluppo delle centrali di controllo del traffico subacqueo. Nell’ambito del programma di costruzione di Nave Olterra, dedicata al soccorso sommergibili ed agli interventi subacquei (la nuova unità SDO-SuRS (Special and Diving Operations – Submarine Rescue Ship), è stato avviato il programma di realizzazione della prima COS (Centrale Operativa Subacquea) della Marina Militare, basata su un importante brevetto industriale di DRASS.

In questo contesto, auspicando un ampliamento dell’installazione della COS a tutte le unità in servizio della Squadra Navale, DRASS e FLYSIGHT hanno siglato un importante accordo di cooperazione per lo sviluppo di cartografia elettronica, rappresentazione georiferita e gestione delle operazioni sui fondali marini, di nuova generazione.

Marco Bellomo, Direttore Tecnico della Drass, ha commentato: “La conoscenza strutturata dei fondali marini è un obiettivo dichiarato non solo della Marina Militare ma di tutti gli attori istituzionali italiani che si rivolgono al mare. Siamo orgogliosi di portare avanti un programma strategico per il quale contiamo sulla capacità, entusiasmo e valenza tecnologica degli amici di FLYSIGHT”.

Andrea Masini, CEO di Flysight ha dichiarato: “Siamo lieti ed entusiasti di avviare insieme a DRASS lo sviluppo della prima Centrale Operativa Subacquea della Marina Militare: la soluzione proposta fornirà nuovi strumenti per massimizzare la situational awareness degli operatori coinvolti in operazioni di salvataggio di mezzi sottomarini”.

(con fonte comunicato DRASS)

