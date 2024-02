MBDA firma due accordi di partnership per progetti di sviluppo in Grecia

Il 6 febbraio 2024, MBDA ha firmato due Memorandum of Understanding (MoU) con le aziende greche MILTECH e ALTUS nel contesto della propria iniziativa “R&D Booster” in Grecia. L’iniziativa di MBDA fa parte dell’accordo di partnership strategica tra la Francia e la Grecia firmato nel 2021, con l’obiettivo di sviluppare cooperazioni a lungo termine in Europa.

Insieme a MILTECH e ALTUS, MBDA collaborerà a progetti per lo sviluppo di sistemi basati sul missile AKERON MP. La prima fase della partnership con MILTECH riguarda lo sviluppo di un kit di lancio per l’AKERON MP, che MBDA sta ora offrendo sul mercato globale come opzione per le torrette automatiche leggere dotate di mitragliatrici di piccolo calibro.

Attraverso il secondo accordo di partnership con ALTUS, MBDA si propone di sviluppare una gamma di droni tattici dotati di missili AKERON MP. Tale cooperazione inizierà con la validazione dell’integrazione dei missili AKERON MP sul nuovo drone ATLAS 8 HEAVY LIFTER di ALTUS.

Eric Béranger, CEO di MBDA, ha dichiarato: “Questi nuovi accordi di partnership, firmati nell’ambito della partnership strategica tra Francia e Grecia, hanno lo scopo di sviluppare attività a lungo termine con l’industria ellenica. Significa consolidare il rapporto di lunga data che esiste tra la Francia e la Grecia. Dimostra inoltre la capacità di MBDA di alimentare, supportare e rafforzare la cooperazione industriale in Europa, un valore centrale nel DNA di MBDA”.

Tali progetti di sviluppo sono complementari alle iniziative di cooperazione esistenti nei settori della produzione, dei servizi e della Ricerca & Sviluppo. L’obiettivo di questi progetti e contratti è quello di rafforzare il legame tra MBDA e la base industriale della Difesa ellenica.

MILTECH HELLAS S.A. è una delle aziende elleniche leader nel settore della difesa, specializzata nella progettazione e produzione di prodotti elettronici di alta qualità a costi contenuti, per applicazioni di difesa. L’azienda ha una vasta esperienza nei sistemi elettro-ottici e nelle termocamere. Il suo portafoglio comprende dispositivi portatili (mirini e monoculari termici non raffreddati, binocoli termici) e sistemi di sorveglianza fissi (telecamere termiche/diurne con telemetro laser integrato, GPS e bussola) per applicazioni terrestri e marittime.

ALTUS LSA S.A. è un integratore di tecnologie che fornisce soluzioni chiavi in mano nel settore dei sistemi unmanned e programmi tecnologici innovativi con capacità di servizio internazionali. L’esperienza e la competenza dell’azienda si estendono a sorveglianza dei confini terrestri e marittimi, raccolta di informazioni, sistemi ISR aviotrasportati, monitoraggio ambientale, gestione delle catastrofi naturali, applicazioni GIS, protezione di infrastrutture critiche, missioni SAR e applicazioni dei droni bersaglio aerei.

Fonte: comunicato MBDA