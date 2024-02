ELT Group al Singapore Airshow

Il Gruppo ELT partecipa all’edizione 2024 del Singapore Airshow, una delle fiere aerospaziali e della difesa più importanti in Asia. I visitatori potranno scoprire di più sulle capacità e competenze del Gruppo nel funzionamento dello spettro elettromagnetico (EMSO) e sulle sue attività in questo campo presso lo stand dell’azienda nel Padiglione Italiano, Padiglione B – G39.

Il Gruppo ELT è presente a Singapore da anni ed è diventato un naturale punto di riferimento, sia sul piano tecnologico che dottrinale/operativo, per la Guerra Elettronica ai livelli più avanzati. Per rafforzare il suo rapporto con la città-stato, la società ha creato un ufficio locale nel 2018, ricercando collaborazioni a lungo termine con istituti di ricerca, industria e utenti finali locali. Ciò consentirà un sostegno più solido alle operazioni locali, migliorando anche l’autosufficienza del Paese e una più profonda promozione delle imprese nella regione Asia-Pacifico.

Facendo leva sui suoi 70 anni di leadership nell’EMSO (Electro Magnetic Spectrum Operation), il Gruppo ELT ha ancora una volta guidato l’evoluzione nella risposta alle esigenze di protezione globale. La ricerca pionieristica per entrare in nuovi ambiti, oltre a quello principale della difesa. Attraverso questi, il Gruppo comunica le proprie competenze verticali e la propria capacità di creare soluzioni complete e multi-dominio: spazio EMSO, sistemi di terra per la difesa dalle minacce di superficie, aeree e spaziali, cyber EW e altre soluzioni multidominio integrate.

Al Singapore Airshow 2024, ELT presenta SCORPIO, il primo sensore di intelligenza elettronica dell’azienda, lanciato in LEO (Low Earth Orbit) lo scorso anno. Poiché lo spazio diventa strategico sia dal punto di vista civile che militare, la competenza nella gestione dell’EMSO nello spazio è una capacità di sovranità strategica e tecnologica indispensabile. Per questo motivo l’azienda ha sviluppato soluzioni tecnologiche per monitorare e proteggere la Terra attraverso segnali elettromagnetici da e verso lo spazio.

Lo spazio è inoltre esposto ad attacchi informatici volti a rallentare, degradare, modificare, interrompere l’uso dei dati satellitari o danneggiarne permanentemente la struttura informativa.

Fonte: comunicato ELT Group