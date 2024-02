Eurosam avvia la produzione dei sistemi di difesa aerea SAMP/T NG

Il direttore dell’OCCAR-EA Joachim Sucker e l’amministratore delegato di Eurosam Anne Diaz De Tuesta hanno firmato il 14° emendamento contrattuale per il contratto FSAF-PAAMS Sustainment & Enhancement (S&E), che copre la produzione di Aster 30 B1 ground, Aster 30 B1NT terrestre e navale per lo Stato partecipante italiano in coerenza con l’ordine globale di munizioni Aster contratto da OCCAR-EA per Francia e Italia nel dicembre 2022.

Tale modifica ha visto anche l’avvio delle attività di produzione dei sistemi di terra SAMP/T NG. Attraverso questa modifica Eurosam e i suoi membri MBDA e Thales produrranno quattro sezioni SAMP/T NG per l’Esercito italiano e attività supplementari per la Francia con l’obiettivo di garantire il futuro avvio della produzione in serie completa di sezioni SAMP/T NG per l’esercito francese. Aeronautica Militare.

Si tratta di un ulteriore passo avanti verso il rinnovamento delle capacità terrestri di difesa aerea europea a medio raggio, dopo lo sviluppo del SAMP/T NG lanciato dalle due Nazioni nel 2021, la produzione di sistemi pre-serie a partire dal 2023 e l’adesione del SAMP /T e Aster da parte dell’Aeronautica Militare Italiana con l’acquisizione di cinque sezioni SAMPT NG lo scorso luglio 2023.

Inoltre, questa modifica contrattuale include l’approvvigionamento supplementare di attrezzature aggiuntive per il Regno Unito per la produzione di Mid-Life Update Aster. La produzione di MLU Aster è in corso dal 2021 per le tre Nazioni, e OCCAR e Industry hanno effettuato le prime consegne per Francia e Italia nel dicembre 2023.

Questo emendamento, infatti, è un ulteriore catalizzatore che promuove e rafforza la cooperazione esistente tra le tre Nazioni. OCCAR-EA ed Eurosam continueranno quindi ad aprire la strada a beneficio delle Forze aeree francesi e italiane, dell’Esercito italiano e delle tre Marine marine in questo particolare contesto globale che dimostra l’importanza di fornire sistemi di difesa aerea aggiornati per affrontare sempre più minacce impegnative.

Il sistema SAMP/T NG si basa su:

– Un missile evoluto che amplia la famiglia ASTER: l’ASTER Block 1 NT (nuova tecnologia) di MBDA che include un nuovo seeker e un nuovo computer.

– Un lanciatore aggiornato.

– Un nuovo radar AESA (Active Electronically Scanned Array) rotante, multifunzione a 360° Kronos Grand Mobile High Power di Leonardo per l’Italia e il Ground Fire 300 di Thales per la Francia.

– Un modulo di comando e controllo comune, basato su un’architettura software di comando e controllo aperta ed aggiornata, e una connettività migliorata.

Il SAMP/T NG è progettato per realizzare tutte le missioni terrestri di difesa aerea con nuove e avanzate capacità chiave. È un sistema di difesa missilistica superficie-aria a lungo raggio in grado di:

– offrire un raggio di sorveglianza aerea di oltre 350 km e un raggio di intercettazione di oltre 150 km.

– Operare in ambienti densamente popolati da aerei civili, in cooperazione con aerei militari amici, e totalmente integrato nelle reti di difesa aerea.

– Fornire una protezione a 360° alle Forze Armate e ai siti civili o militari sensibili.

– Offrire una doppia capacità per abbattere simultaneamente tutti i tipi di bersagli, in qualsiasi combinazione.

– Contrastare minacce emergenti e future come missili ipersonici, missili balistici manovranti, veicoli di rientro di missili balistici, missili da crociera ad alta velocità, UAV e velivoli altamente manovrabili, in uno scenario di attacco di saturazione e un ambiente impegnativo dal punto di vista cyber.

– Essere schierato rapidamente con un numero limitato di personale e integrato facilmente in una rete di difesa aerea.

Foto OCCAR e MBDA