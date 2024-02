Nuovi contratti con la US Navy per Fincantieri Marine Repair

Fincantieri Marine Repair (FMR), società del Gruppo che opera nel mercato della riparazione marittima negli USA, è una delle nove aziende selezionate dal Pentagono per l’assegnazione di una serie di contratti dal valore complessivo di 943 milioni di dollari per la riparazione, manutenzione e ammodernamento di navi di superficie non nucleari della US Navy.

I contratti, che riguardano le unità operative nell’area nord occidentale del Paese, prevedono attività di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre che la disponibilità di intervento e supporto per un periodo fino a 10 mesi.

Fincantieri Marine Repair (FMR) è una controllata di Fincantieri Marine Systems North America (FMSNA), situata strategicamente sul fiume St. Johns, nel centro di Jacksonville, in Florida, offre una gamma completa di servizi di riparazione marittima per soddisfare le esigenze dei clienti, sia pianificate che di emergenza.

Attualmente impegnata nella manutenzione e riparazione delle unità di stanza a Mayport, punta ad espandere la propria operatività nel nord-ovest degli Stati Uniti, dove la US Navy intende trasferire le prime fregate della classe Constellation realizzate in Wisconsin dai cantieri Fincantieri Marinette Marine.

FMR ha già lavorato con la US Navy per la riparazione delle navi Littoral Combat Ships (LCS) della classe Freedom e dei cacciatorpediniere della classe Arleigh-Burke.

Foto FMR