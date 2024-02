Successo per i test del dispositivo e4shield di Elettronica all’Università di Milano

Continua la collaborazione tra ELT Group e il Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell’Università degli studi di Milano sulla tecnologia e4shield sviluppata e brevettata da ELT Group che, attraverso l’uso di microonde irradiate a frequenze elettromagnetiche innocue per uomo e animali ma efficaci sui virus, inattiva i virus respiratori riducendo il rischio di contagio.

Si è infatti conclusa con successo una nuova campagna di test effettuata presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell’Università degli Studi di Milano che ha avuto ad oggetto la duplicazione dei test già effettuati presso i laboratori di Virostatics, sia su SARS-CoV-2 che su virus rappresentativi dell’influenza stagionale (H1N1). I test sono stati condotti ricreando un sistema di bioaerosol in un ambiente di laboratorio controllato dove i virus sono stati esposti per un tempo utile alle radiazioni generate da un prototipo del dispositivo e4shield, che sfrutta la fenomenologia SRET (Structure Resonant Energy Transfer). I risultati ottenuti confermano quelli già riscontrati nelle precedenti campagne di test ossia una straordinaria efficacia, prossima al 90%.

Questo ulteriore step di collaborazione fa seguito ad una prima fase avvenuta nel 2022 quando lo stesso Dipartimento aveva già positivamente verificato la procedura sperimentale per la validazione del dispositivo adottata da Virostatics e funzionale alle prime campagne di test.

L’accordo di collaborazione tra ELT Group e il Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell’Università degli Studi di Milano e Virostatics avrà inoltre ulteriori futuri sviluppi funzionali all’ulteriore crescita della tecnologia.

La tecnologia e4shield viene attualmente utilizzata dai device distribuiti dalla società e4life a livello mondiale. Obiettivo di e4life, newco nata proprio intorno alla tecnologia e4shield è infatti quello di promuovere una ulteriore espansione di applicazione della tecnologia ad altri virus e traguardare anche l’ambizioso obiettivo futuro di intervento nei confronti delle contaminazioni da parte di altri microorganismi.

E4shield, è un dispositivo completamente Made in Italy ideato, prodotto e brevettato da ELT che sfrutta la fenomenologia SRET in grado di inattivare i virus respiratori in aerosol per i quali è programmata grazie all’azione delle onde elettromagnetiche ad una frequenza efficace sugli agenti patogeni ma innocua per l’uomo. La tecnologia è stata pensata inizialmente come soluzione Anti-SARS-CoV-2 ma la valenza universale del principio fisico su cui si basa ne ha permesso l’estensione a nuovi virus respiratori con analoga efficacia, prossima al 90%, nelle campagne di test effettuati. La tecnologia è certificata CESAR.

La tecnologia e4shield prende forma nei dispositivi e4you, pensati per la protezione individuale, ed e4ambient, ideati per la protezione degli ambienti fino a 50 mq. I due dispositivi sono i primi e gli unici al mondo in grado si sanificare gli ambienti tramite l’utilizzo delle onde elettromagnetiche, innocue per l’uomo. Ad occuparsi della commercializzazione è e4life, joint venture nata da ELT Group e Lendlease.

E4life è una Joint Venture innovativa costituita da due eccellenze internazionali: ELT GROUP, leader nei sistemi di difesa elettronica e LENDLEASE, società australiana protagonista globale nelle grandi opere di rigenerazione urbana. ELT Group da oltre 70 anni è un leader mondiale nei sistemi di Difesa Elettronica. Grazie alla gestione innovativa dello spettro elettromagnetico, realizzata attraverso tecnologie proprietarie ed integrate, oggi ELT Group è un Gruppo internazionale presente in 11 Paesi in 4 continenti ed ha il suo quartier generale in Italia. LENDLEASE è una società leader nella rigenerazione urbana di interi distretti in tutto il mondo. Ha realizzato progetti come il World Trade Center a New York, le Petronas Twin Towers a Kuala Lumpur, l’Elephant Park a Londra, il Milano Innovation District (MIND) solo per citarne alcuni.

