Gaiani:” L’Europa deve lavorare per risolvere i conflitti, non contribuire ad alimentarli”

La discussa intervista di Vladimir Putin a Tucker Carlson, i possibili sviluppi del conflitto in Ucraina e le prospettive delle crisi in atto in uno scenario globale che vede mutare gli equilibri: questi i temi trattati nell’intervista al direttore di Analisi Difesa nella tarda mattinata del 9 febbraio a TGCOM 24 MEDIASET.

Guarda il video qui sotto, a questo link o sul Canale You Tube di Analisi Difesa