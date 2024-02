Primo volo per il C-390 Millennium ungherese

Il primo dei 2 C-390 Millennium dell’Aeronautica ungherese ha completato con successo l’8 febbraio il suo volo inaugurale a Gavião Peixoto (Brasile), sede dello stabilimento Embraer. Il team Embraer Defense & Security ha volato per circa 4 ore, effettuando una valutazione completa dell’aereo, che sarà ora sottoposto ad una campagna di test prima dell’entrata in servizio.

Nel novembre 2020, il governo ungherese ha firmato un contratto con Embraer per l’acquisizione di due C-390 che saranno i primi al mondo ad avere nella loro configurazione un’unità di terapia intensiva, una risorsa essenziale per lo svolgimento di missioni umanitarie.

L’Ungheria è il terzo paese ad aver scelto il C-390, dopo Brasile (19 esemplari) e Portogallo (5). Anche i Paesi Bassi (5), l’Austria (4), la Repubblica Ceca e (2) la Corea del Sud hanno scelto il velivolo brasiliano.

Il C-390 può trasportare un carico utile di 26 tonnellate (o 80 soldati, o 66 paracadutisti o 73 feriti)è in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni, come il trasporto e il lancio di merci e truppe, l’evacuazione aeromedica, ricerca e soccorso, l’/antincendio e missioni umanitarie, operando anche su piste non asfaltate, su superfici come terra compattata e ghiaia. L’aereo configurato per il rifornimento in volo con la designazione KC-390, ha già dimostrato le sue capacità sia come cisterna che come ricevitore, in questo caso ricevendo carburante da un altro KC-390 utilizzando pod installati sotto le ali.

In servizio con l’aeronautica brasiliana dal 2019 e con l’aeronautica portoghese nel 2023, l’attuale flotta di velivoli in esercizio ha accumulato più di 11.500 ore di volo, con una disponibilità operativa di circa l’80% e tassi di completamento delle missioni superiori al 99%.

(con fonte e foto Embraer)