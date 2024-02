La UE vara l’Operazione EUNAVFOR Aspides

Come ampiamente anticipato, il Consiglio Affari Esteri della UE ha varato ufficialmente ieri l’operazione EuNavFor Aspides (scudo) sulla base della proposta formulata due mesi or sono da Italia, Francia e Germania per proteggere il traffico mercantile che attraversa lo stretto di Bab el-Mandeb minacciato dagli attacchi di missili e droni delle milizie yemenite Houthi che peraltro attaccano le navi legate a Israele e quelle britanniche e statunitensi (queste ultime divenute bersagli dopo gli attacchi aerei e missilistici anglo-americani sullo Yemen).

E’ stato ulteriormente ribadito che Aspides sarà una missione prettamente difensiva, diversa quindi dall’operazione Prosperity Guardian a guida statunitense, che colpisce anche in territorio yemenita con attacchi mirati (attribuiti retroattivamente all’Operazione Poseidon Archer, istituita per tenere separata l’operazione di pattugliamento marittimo e scorta ai mercantili dai raid sullo Yemen) su obiettivi militari degli Houthi.

La missione europea userà le armi per proteggere il traffico mercantile e intercettare eventuali droni, missili e barchini esplosivi diretti contro le navi con l’obiettivo di tutelare la libertà di navigazione e gli interessi economici dell’UE, i cui traffici con l’Indopacifico passano principalmente dal Mar Rosso e dal Canale di Suez.

Il quartier generale dell’operazione sarà a Larissa, in Grecia, e il comando operativo sarà affidato al commodoro greco Vasilios Griparis mentre il comando delle forze in mare sarà assegnato al contrammiraglio Stefano Costantino, imbarcato sul cacciatorpediniere Caio Duilio. Costantino ha già guidato il comando tattico dell’operazione UE Agenor per la vigilanza e la sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz e l’Operazione Mare Sicuro per garantire la sicurezza della navigazione in prossimità delle coste libiche nel Mediterraneo.

Aspides ha un budget iniziale di 8 milioni di euro ed è pianificata per operare un anno salvo ulteriori estensioni: si coordinerà con l’operazione navale europea Eunavfor Atalanta attiva in funzione anti-pirateria nel Golfo di Aden e Oceano Indiano ma anche con Prosperity Guardian che schiera unità della US Navy e Royal Navy.

Come si legge nel comunicato della UE, l’area operativa assegnata include lo Stretto di Bab el.-Mandeb, il Mar Rosso, Il Golfo di Aden, il Golfo di Aden e il Mare Arabico, di fatto le acque toccate dalle coste yemenite.

La componente navale dei Aspides dovrebbe poter contare sul Caio Diulio, sulle fregate francesi Languedoc (che verrà sostituita o affiancata dalla Alsace, sempre del tipo FREMM), sulla fregata tedesca Hessen, la greca Hydra e la belga Louise-Marie anche non tutte ancora presenti nell’area operativa. Vi saranno anche assetti aerei oltre agli elicotteri e ai droni presenti su alcune navi.