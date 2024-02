Lince: lo scudo a geometria variabile per le forze di sicurezza

Uno scudo “a geometria variabile”, nuovo nelle dimensioni e nella concezione, per la protezione degli agenti di polizia o delle forze militari impegnate in operazioni di controlla della folla, concepito per assumere diverse configurazioni garantendo la massima flessibilità nelle diverse esigenze d’impiego che investono anche campi diversi dall’ordine pubblico.

Lo scudo realizzato in policarbonato trasparente, quando è chiuso può essere trasportato agevolmente all’interno di un’auto (e non solo nel baule) riducendo i problemi di ingombro che oggi rendono difficile il trasporto su veicoli di limitate dimensioni degli scudi in dotazione alle forze dell’ordine come Guardia di Finanza, Polizia o Carabinieri.

Il nuovo scudo, denominato “Lince”, è stato ideato, progettato e brevettato da Giovanni Rondinone, agente e istruttore di Tecniche Operative e referente istruttore presso la Questura di Rimini con frequenti collaborazioni con altre forze di Polizia, laureato in giurisprudenza e iscritto alla facoltà di psicologia e praticante da anni di arti marziali.

Il “Lince” (per info scrivere a [email protected]) può assumere tre diverse configurazioni con altrettante dimensioni diverse: chiuso per offrire una protezione limitata dalla vita al viso dell’operatore , parzialmente aperto a 180 gradi e totalmente aperto a 360 gradi per formare un cerchio completo e proteggere interamente l’operatore grazie a un diametro di 160 centimetri.

I campi di utilizzo sono molteplici e vanno oltre le azioni di Polizia o antisommossa poiché possono venire impiegati da pompieri, squadre speciali, o manutentori di impianti per l’avvicinamento a fonti di calore, fonti di prodotti aggressivi quali acidi corrosivi o materiali fusi, punti danneggiati di impianti speciali o a oggetti o animali potenzialmente pericolosi.

L’uso di uno scudo è dunque necessario per l’incolumità del personale ma l’esigenza di impiegarlo è spesso occasionale e non sempre prevedibile.

Per tale motivo lo scudo ha la necessità di essere stoccato in maniera pronta all’uso ma non ingombrante. Spesso infatti non è possibile dedicare una zona di stoccaggio al solo scudo, ad esempio perché è parte di un equipaggiamento trasportato per seguire l’operatore.

Un esempio tra tutti è quello delle forze dell’ordine. Le squadre di intervento devono necessariamente spostarsi con mezzi pronti ad ogni evenienza, e pertanto trasportano assieme agli scudi materiale di segnaletica stradale per gli incidenti, armi, ecc.

Scopo del Lince è rendere disponibile uno scudo facilmente impugnabile, poco ingombrante quando stoccato, altamente protettivo, facilmente trasportabile e immediatamente operativo. Il Ministero dell’Interno ha riconosciuto il brevetto un “lavoro originale”.