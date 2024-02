Segredifesa al Singapore Airshow 2024

Dal 19 al 22 febbraio 2024, una delegazione del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti, guidata dal Direttore di Armaereo Generale Ispettore Capo Giuseppe Lupoli si è recata a Singapore per partecipare all’edizione 2024 del Singapore Airshow, la più grande manifestazione del suo genere in Asia.

L’evento ha visto la partecipazione di circa 60 delegazioni ufficiali e di oltre 700 espositori provenienti da 40 nazioni diverse. Le aziende italiane presenti con un proprio stand erano Leonardo, Elettronica, MBDA, Breton, Flysight, Gelbyson Aerospace, Aviointeriors, ALA, Miprons, MIEEG e Metasensing.

Nel corso dell’attività, la delegazione italiana ha incontrato il Chief Defence Scientist del MoD di Singapore, Mr. Tan Peng Yam, e ha svolto incontri informali con figure apicali del Ministero della Difesa di Singapore, quali il Chief Executive della Defence, Science and Technology Agency, responsabile del procurement, e il Permanent Secretary for Defence Development, analogo per funzioni a Segredifesa. Inoltre, sono state effettuate visite presso gli stand di aziende italiane e straniere ed è stato possibile effettuare incontri bilaterali con le delegazioni di Canada, Filippine, Germania e Israele.

Nel complesso, la partecipazione della delegazione di Segredifesa al Salone in oggetto ha dato la possibilità di supportare gli interessi dell’industria nazionale nella strategica area dell’Indo-Pacifico e di consolidare l’ottimo livello di relazioni bilaterali nel settore difesa con Singapore, creando i presupposti per potenziali future opportunità di collaborazione bilaterale, in particolare nell’area della ricerca e sviluppo in ottica multidominio.

Fonte: comunicato Segredifesa