L’ultima guerra contro l’Europa: il 9 febbraio la presentazione a Firenze

Il 9 febbraio alle ore presso la Leopoldina di Firenze, in via Pierluigi da Palestrina 19r, verrà presentato alle ore 18 il libro “L’Ultima guerra contro l’Europa. Come e perché fra Russia, Ucraina e NATO le vittime designate siamo noi” realizzato dal direttore di Analisi Difesa Gianandrea Gaiani.

L’incontro è organizzato dal Centro Studi Machiavelli e vedrà dialogare con l’autore il generale Marco Bertolini, veterano di numerose operazioni militari oltremare, già comandante del Col Moschin, della Brigata Folgore e del COI e attuale presidente dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia.

La guerra in Ucraina sta modificando radicalmente gli assetti e gli equilibri del Vecchio Continente: l’Ucraina è devastata, la Russia indebolita, l’Europa abbandona le aspirazioni di autonomia strategica, relegandosi al ruolo di vassallo sempre più debole degli Stati Uniti. Questa la tesi de L’ultima guerra contro l’Europa, ultimo libro di Gianandrea Gaiani.

Autore: Gianandrea Gaiani

Foto di copertina di Gian Micalessin

Editore: Il Cerchio

Pubblicazione: Febbraio 2023

Pg 132

Prezzo Euro 22