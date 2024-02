Firmato in Messico il contratto per la revisione degli elicotteri Mi-17

Come anticipato da Analisi Difesa pochi mesi fa, è stata la Trans-Ce Cargo SA a ricevere l’incarico per la revisione di sette elicotteri Mil Mi-17-1B (Mi-8MT/Mi-8MTV-1) dell’Aeronautica Militare messicana.

Il Segretariato della Difesa Nazionale del Messico (SEDENA) ha firmato dunque un contratto diretto con la suddetta e secondo il portale Defensa.com il volume degli investimenti previsti nel progetto, come si evince dal documento elettronico nazionale n. AA-07-110.007000999-N86-2024, è stato aggiornato e stimato a 966,2 milioni di pesos messicani (56,5 milioni di dollari).

Il programma, come riferivamo, prevede la revisione di sette elicotteri con identificativi 1705 (s/n 96013), 1708 (s/n 95043), 1714 (s/n 94854), 1719 (s/n 95888), 1720 (s/n 95888), 95918), 1722 (s/n 95601) e 1723 (s/n 95638). Trans-Ce Cargo SA che fungerà da intermediario, pur senza disporre di officine o delle infrastrutture necessarie per eseguire i lavori, era quindi considerato il principale contendente poiché, stante le sue dichiarazioni, ha diritti esclusivi dallo sviluppatore e produttore, cioè Russian Helicopters.

Le altre aziende rappresentate nel concorso erano: Aviarrendamientos SA de CV, Aviatek SAS, Brameit SA de CV, Brunton Alliance SA de CV, Daidalos Aerospace SAPI de CV, EpiAvontuur SA de CV, ETD Solutions Inc, Foncar SA de CV, Personas y Paquetes por Aire SA de CV e Sigma Mexaviation SA de CV.

Ricordiamo che il Ministero della Difesa aveva indetto precedentemente un concorso per la revisione e l’estensione della vita operativa degli elicotteri da trasporto Mi-17-1V dell’Aeronautica messicana con il bando n. LA-07-110-007000999-I-337-2023 dello scorso 15 maggio. La gara, che allora riguardava sei Mi-17 anziché sette, è stata annullata alla fine dello scorso giugno a causa di alcune modifiche alle condizioni, di problemi con il portale Thecompras e per vizi formali che hanno impedito a diversi offerenti di presentare le loro proposte.

Nell’ottobre 2023 la Segreteria SEDENA, eliminati alcuni requisiti, ha rilanciato la procedura competitiva che prevedeva la revisione di un elicottero in più, ma il mese dopo la procedura è stata sospesa per motivi non meglio specificati. Infine, all’inizio dello scorso dicembre, il Segretariato SEDENA ha nuovamente riformattato il processo competitivo passando dalla gara all’aggiudicazione diretta del contratto assegnando risorse adeguate dal bilancio della difesa per l’anno fiscale 2024 e iniziando a sollecitare preventivi da potenziali offerenti.

Dall’analisi della documentazione risulta che Trans-Ce Cargo SA è diventata l’unica società che ha confermato la propria competenza con lettere di JSC National Aviation Service Company (NASC) e della JSC Novosibirsk Aircraft Repair Plant (NARP) appartenente alla holding Russian Helicopters (parte della Corporazione statale Rostech).

I lavori di revisione e prolungamento della vita utile dei sette elicotteri Mi-17 dovranno essere completati entro 365 giorni che saranno calcolati a partire dal 26 gennaio 2025. Secondo il portale russo Armstrade l’Aeronautica messicana dispone di 18 elicotteri da trasporto e da combattimento Mil Mi-17-1V subordinati al 303° Squadrone dell’Aviazione con sede nella base aerea di Santa Lucia. Secondo FlightGlobal i Mi-17 sarebbero invece 24 mentre altri 15 esemplari sono gestiti dalla Marina.

Il Military Balance 2023 attribuisce inoltre 16 Mi-17 all’Aeronautica e 15 alla Marina Militare, tuttavia la quasi totalità della flotta sarebbe bloccata a terra a causa della mancanza di pezzi di ricambio e dei certificati di aeronavigabilità prossimi alla scadenza.