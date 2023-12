La difficile revisione degli elicotteri Mil Mi-17 del Messico

Nei prossimi giorni il Segretariato della Difesa Nazionale messicano (SEDENA) annuncerà quale compagnia assumerà il compito di revisionare e prolungare la durata di servizio di nove elicotteri Mil Mi-17-1V (Mi-8MT/Mi-8MTV-1) in servizio con l’Aeronautica. Secondo il portale militare La Defensa, gli investimenti nel progetto sono stimati in 928 milioni di pesos messicani (circa 54 milioni di dollari) e comprendono nove Mi-17 con gli identificativi militari 1705 (s/n 96013), 1708 (s/n 95043), 1710 (s/n 94991), 1712 (s/n 94993), 1714 (s/n 94854), 1719 (s/n 95888), 1720 (s/n 95918), 1722 (s/n 95601) e 1723 (s/n 95638).

Secondo informazioni (o anticipazioni) non ufficiali pervenute al suddetto portale, la Segreteria di SEDENA nominerà vincitrice la società Trans-Ce Cargo SA de RL, che fungerà da intermediario senza disporre delle officine e delle infrastrutture necessarie per realizzare i lavori. Il Ministero della Difesa aveva indetto recentemente un concorso per la revisione e l’estensione della vita operativa degli elicotteri da trasporto Mi-17-1V dell’Aeronautica messicana con il bando n. LA-07-110-007000999-I-337-2023 datato lo scorso 15 maggio.

La gara, che allora riguardava 6 elicotteri, è stata annullata alla fine di giugno a causa di alcune modifiche alle condizioni di gara, di problemi con il portale Thecompras e per vizi formali che hanno impedito a diversi offerenti di presentare le loro proposte.

Le aziende rappresentate nel concorso erano: Aviarrendamientos SA de CV, Aviatek SAS, Brameit SA de CV, Brunton Alliance SA de CV, Daidalos Aerospace SAPI de CV, EpiAvontuur SA de CV, ETD Solutions Inc, Foncar SA de CV, Personas y Paquetes por Aire SA de CV e Sigma Mexaviation SA de CV. Non veniva più menzionato invece il locale centro di assistenza della Craft Avia Center, società che forniva fino a pochi anni fa un supporto post-vendita completo mantenendo operativa l’intera flotta di elicotteri Mi-17 nel territorio del Messico.

Secondo il portale russo Armstrade l’Aeronautica messicana dispone di 18 elicotteri da trasporto e da combattimento Mi-17-1V subordinati al 303° Squadrone dell’Aviazione con sede nella base aerea di Santa Lucia; secondo FlightGlobal i Mi-17 sarebbero invece 24 mentre altri 15 esemplari sono gestiti dalla Marina.

Il Military Balance 2023 attribuisce 16 Mi-17 all’Aeronautica e 15 alla Marina. Gran parte della flotta sarebbe bloccata a terra a causa della mancanza di pezzi di ricambio e dei certificati di aeronavigabilità prossimi alla scadenza.