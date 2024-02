Si rafforza l’intesa franco-svedese e la cooperazione tra MBDA e Saab

Nell’ambito della nuova partnership strategica, firmata il 30 gennaio durante la visita di Stato del Presidente francese Emmanuel Macron in Svezia, le due nazioni europee hanno dato il via a un nuovo accordo per l’innovazione che copre diversi settori, inclusi l’energia nucleare a la Difesa. “Sviluppando la nostra industria della difesa, compresa la produzione di munizioni, rafforzeremo le capacità e la resilienza dei nostri Paesi”, riporta la nota del ministero degli Esteri di Stoccolma, e in questa prospettiva la cooperazione spaziale “è la chiave dell’innovazione. Insieme, stiamo cercando di rendere riutilizzabile la prossima generazione di veicoli di lancio, che aprirà la strada a una tecnologia spaziale pionieristica”.

In tale contesto il 31 gennaio, i CEO di MBDA e Saab, Eric Béranger e Micael Johansson, hanno espresso la volontà di sviluppare la cooperazione nei settori dei sistemi anticarro e della difesa aerea, due capacità identificate come particolarmente critiche per le Forze Armate di entrambi i paesi, specialmente nei conflitti ad alta intensità. Durante il Business Forum, organizzato alla presenza delle massime autorità francesi e svedesi, i due CEO hanno firmato lettere di intenti per rafforzare la cooperazione tra le loro aziende in questi due settori.

“Questa è una nuova, entusiasmante fase della nostra partnership di lunga data con Saab” ha dichiarato Eric Béranger, CEO di MBDA. “Entrambe le aziende sono leader mondiali nei settori dei sistemi anticarro e della difesa aerea e metteranno a fattor comune le loro competenze per offrire le migliori capacità alle Forze Armate sul campo di battaglia. La firma di queste Lettere di Intenti è un’ulteriore prova che la cooperazione è assolutamente centrale nei valori di MBDA”.

Per Micael Johansson, Presidente CEO di Saab “La vicinanza tra Saab e MBDA si riflette nella nostra pluriennale cooperazione e il renderla ancor più ampia e profonda attraverso queste Lettere di Intenti è un elemento assolutamente positivo. Il fatto che ciò avvenga a Stoccolma, durante la visita di Stato del Presidente Macron in Svezia, simboleggia come la collaborazione tra due governi europei possa facilitare l’industria nel rafforzamento della nostra sicurezza collettiva”.

La cooperazione nel settore dei sistemi anticarro ha portato a una inziale attenzione verso l’AKERON MP (nella foto sopra – precedentemente noto come MMP – Missile Moyenne Portée). Un primo contratto è stato aggiudicato a Saab e MBDA dalla Direction Générale de l’Armement (DGA), l’ente francese per gli approvvigionamenti della Difesa, e dall’Amministrazione per i materiali della Difesa svedese (FMV – Försvarets Materielverk).

Ciò consentirà di mettere a fattor comune le competenze di MBDA e Saab nel settore dei sistemi anticarro, per supportare la scelta del sistema d’arma AKERON MP da parte delle Forze Armate francesi e svedesi nel breve periodo. Questo permetterà inoltre l’implementazione di una roadmap congiunta di capacità per sviluppare nuove funzionalità associate, in particolare, al lancio oltre la linea di vista e per preparare inoltre il missile ad affrontare la generazione futura di minacce che si potranno presentare sul campo di battaglia. La roadmap manterrà l’AKERON MP come sistema di riferimento nel suo settore e come strumento indispensabile nei conflitti ad alta intensità.

MBDA e Saab sono partner di lunga data come dimostra la loro cooperazione nel programma missilistico aria-aria Meteor (nella foto qui sopra imbarcato su un aereo da combattimento svedese JAS-39 Gripen) e con il missile da crociera TAURUS, nonché nel contesto del consorzio europeo MarsEUs, che si prefigge di fornire all’Europa una capacità sovrana di lancio di missili oltre la linea di vista.

Foto MBDA