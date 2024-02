XTN Cognitive Security (Gruppo CY4GATE) nel Rapporto Gartner 2024

CY4GATE (CY4.MI), leader nazionale ed europeo nel settore della cyber security e cyber intelligence, comunica che la società XTN Cognitive Security®, parte del gruppo Cy4Gate da Gennaio 2024, è stata citata nel recente report di Gartner Emerging Tech: 5 Elements to Prevent Digital Commerce Fraud.

Questo riconoscimento testimonia l’eccellenza e l’innovazione di XTN nei campi della Transaction Monitoring, Behavioural Analytics e Monetica, ambiti nei quali il brand ha consolidato negli anni un solido posizionamento sul mercato domestico, puntando all’internazionalizzazione.

La componente di analisi comportamentale, potenziata dai modelli di Artificial Intelligence e Machine Learning, sono alla base della tecnologia che costituisce il vero vantaggio competitivo: il prestigioso riconoscimento di Gartner va a certificare i grandi risultati sul piano tecnologico del gruppo che punta a sfruttare al meglio le sinergie tra tutte le realtà che lo costituiscono (si veda recente acquisizione nel 2023 di Diateam, boutique in ambito Hybrid Digital Twin).

Negli ultimi anni, XTN Cognitive Security® ha costantemente raggiunto importanti traguardi e menzioni prestigiose, consolidando la propria posizione come leader nel settore antifrode online nel banking, con rilevanti applicazioni in altre industry, come già avviene ad esempio per il settore automotive. Nel triennio 2019-2021 XTN è stata annoverata Representative Vendor nella Gartner® Market Guide, un report sulle principali applicazioni di Workforce Management, per il rilevamento delle frodi online. L’azienda è stata inoltre inclusa nel 2022 e nel 2023 nella Gartner Buyer’s Guide for Fraud Detection in Banking. E a questi riconoscimenti si aggiungono l’AITE Fraud in commercial banking report, nel 2020 e nel 2021, e il Datos Insight Matrix nel 2023, tutti elementi utili ad indicare l’affidabilità e la garanzia della protezione offerta da XTN.

Allo stesso modo Cy4Gate, negli ultimi 3 anni, ha ottenuto riconoscimenti di rilievo in qualità di representative provider per le soluzioni di Intelligenza Artificiale Composita (cd. Composite AI ®), dimostrando un impegno costante nella ricerca e innovazione per le più avanzate applicazioni di Artificial Intelligence in ambito Decision Intelligence e Cyber Security.

Con l’acquisizione di XTN, Cy4Gate rinnova l’opportunità di ampliare il proprio portfolio strategico ed accrescere il proprio ruolo di leader nel comparto della cyber security in Italia, Europa e in ottica di internazionalizzazione. Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4Gate Group (nella foto), ha commentato: “Siamo orgogliosi di questo importante riconoscimento ricevuto da Gartner per una società parte del gruppo Cy4Gate; questo evidenzia come le nostre scelte strategiche di crescita e sviluppo siano in linea con la richiesta di tecnologie in cui l’AI abbia un ruolo determinante. Da sempre Cy4Gate sostiene il ruolo dell’AI per ottenere performance eccellenti in ambito cyber security e cyber defence”.

Fonte: comunicato CY4GATE Group