A Singapore firmato l’accordo di cooperazione tra Leonardo e DSTA

La Defence Science and Technology Agency (DSTA) di Singapore e Leonardo hanno firmato un Memorandum of Understanding (MOU) al Singapore Airshow il 20 febbraio 2024.

La partnership vedrà le due organizzazioni collaborare per promuovere l’innovazione tecnologica, favorire lo sviluppo dei talenti e rafforzare la sostenibilità a lungo termine dei sistemi Leonardo gestiti dalle Forze Armate di Singapore.

Secondo il protocollo d’intesa, DSTA collaborerà con Leonardo – uno dei leader di mercato nella progettazione e fornitura di sistemi e prodotti per la difesa navale e la sorveglianza marittima – sfruttando l’esperienza dell’azienda nelle armi navali e nelle tecnologie subacquee per esplorare le opportunità d’impiego nel contesto di Singapore. DSTA mira inoltre a coltivare i talenti locali attraverso programmi di stage e corsi di settore tecnico nelle aree di competenza di Leonardo.

Inoltre, entrambe le parti esploreranno la possibilità di creare supporto tecnico per migliorare ulteriormente il livello di servizio del sistema.

Il vice amministratore delegato (operazioni) di DSTA, Roy Chan, ha dichiarato: “DSTA continua a concentrarsi nella fornitura di soluzioni all’avanguardia attraverso l’innovazione e il rafforzamento delle competenze tecniche del nostro personale. Attendiamo con impazienza una fruttuosa partnership con Leonardo: sono fiducioso che questa collaborazione ci spingerà verso nuovi traguardi, garantendo che il nostro team sia ben attrezzato per affrontare le sfide dinamiche in questo mondo complesso”.

“Grazie ad una consolidata esperienza e ai continui investimenti in tecnologie chiave, come la digitalizzazione, Leonardo è in grado di rispondere alle esigenze di sorveglianza e controllo dello spazio superficiale e sottomarino, entrambi ambiti caratterizzati da scenari complessi”, ha affermato Marco De Fazio, Amministratore Delegato di Divisione Elettronica di Leonardo. “Questo accordo con DSTA è un passo importante per diffondere ulteriormente la conoscenza dei nostri sistemi ed esplorare insieme il potenziale di crescita futuro”.

Fonte: comunicato congiunto Leonardo e DSTA