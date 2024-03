Conclusi a Decimomannu i corsi per i piloti di Canada e Regno Unito presso l’IFTS

Nei giorni scorsi, si è concluso, presso l’International Flight Training School (IFTS) di Decimomannu, l’iter di addestramento per i piloti militari provenienti dal Canada e dal Regno Unito. Iniziato a luglio 2023 presso il 212° Gruppo Volo/IFTS del 61° Stormo, il corso LIFT (Lead In to Fighter Training) si è completato con un mese di anticipo sul programmato, consentendo ai partecipanti di completare il programma di addestramento con netto anticipo rispetto alla pianificazione originaria, a dimostrazione dell’efficienza e dell’efficacia delle metodologie didattiche e del supporto tecnologico in uso presso l’IFTS.

Durante il corso, i frequentatori hanno affrontato sfide e compiti impegnativi ed hanno potuto sfruttare al massimo le risorse messe a disposizione dall’IFTS, affinando le proprie abilità e acquisendo una maggiore sicurezza nell’uso dell’avionica avanzata. Tutto ciò è stato possibile grazie all’Integrated Training System (ITS) T-346, una piattaforma integrata in cui il comparto ground (simulatori e sistemi di apprendimento) costituisce un tutt’uno con il velivolo stesso, consentendo di ottimizzare e rendere più costo-efficaci le attività di addestramento.

La scelta di addestrare i propri piloti in Italia da parte delle aeronautiche straniere (la scuola attualmente ospita piloti provenienti da Arabia Saudita, Austria, Canada, Giappone, Gran Bretagna, Qatar e Singapore) testimonia un primato italiano nel settore dell’addestramento al volo in ambito internazionale. Per il Col. Vito Conserva, Comandate del 61° Stormo, “L’International Flight Training School (IFTS) è un’eccellenza italiana di valore internazionale, che mette a fattor comune il consolidato know-how dell’Aeronautica Militare nel settore dell’addestramento al volo e l’eccellenza di un’industria italiana come Leonardo nell’ambito dei sistemi integrati per l’addestramento di piloti militari.

IFTS rappresenta un punto di riferimento per l’addestramento avanzato dei piloti militari delle aeronautiche di tutto il mondo che volano su caccia tecnologicamente avanzati, come ad esempio i velivoli Eurofighter o F-35 ed è un esempio virtuoso di sinergia istituzionale ed industriale nazionale in grado di soddisfare la crescente domanda dell’Aeronautica Militare e dei Paesi partner di formazione dei propri piloti.

“Dipendente dal Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea di Bari, il 61° Stormo ha il compito di provvedere all’addestramento al volo su aviogetti: di fase 2 – Primary Pilot Training, comune a tutti gli allievi piloti militari, finalizzata alla individuazione delle linee su cui voleranno (fighters, pilotaggio remoto, elicotteri, trasporto); di fase 3 – Specialized Pilot Training, rivolta esclusivamente agli allievi piloti selezionati per le linee “Fighter” che si conclude con il conseguimento del brevetto di pilota militare (aquila turrita); di fase 4 – Lead In to Fighter Training – LIFT, propedeutica al successivo impiego sui velivoli fighter di ultima generazione.

Fonte: Aeronautica Militare