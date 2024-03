ELT Group inaugura una nuova sede a Napoli

ELT Group, eccellenza italiana nel settore della difesa elettronica, ha inaugurato a Napoli la sua nuova sede. In linea con uno sfidante piano industriale a 10 anni, l’azienda si sta espandendo sia geograficamente, in Italia e nel mondo (12 uffici 11 paesi, 3 continenti), sia nell’arricchimento delle competenze nella gestione dello spettro elettromagnetico nell’ambito core della Difesa ma anche in settori emergenti come Cyber e biodifesa.

Questa nuova sede si unisce alle ulteriori sedi italiane già presenti a Carsoli e a Milano, all’interno del Milano Innovation District-MIND. All’inaugurazione erano presenti l’Assessore con delega alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania Valeria Fascione e il Comandante Provinciale del CC Gen. B.Enrico Scandone (nella foto sotto) .

Nella sede di Napoli prenderà vita il lavoro di sviluppo di progetti finanziati già aggiudicati dall’azienda del valore di circa 20 milioni di euro. Si lavorerà su 3 linee di produzione strategiche che sono al centro del piano industriale: Unmanned, Spazio e Biodifesa.

Per poter portare avanti questo lavoro, nella sede di Napoli è prevista l’assunzione di 50 nuovi dipendenti nei prossimi 3 anni. La sede di Napoli permetterà all’azienda di lavorare a stretto contatto con il territorio, favorendo la collaborazione con Università e Centri di ricerca per poter attrarre nuovi talenti. Collaborazioni fondamentali per l’azienda che dedica molta attenzione alle attività di Ricerca e Sviluppo investendo annualmente circa 50 milioni.

Da oltre 70 anni è un leader mondiale nei sistemi di Difesa elettronica. Grazie alla gestione innovativa dello spettro elettromagnetico, realizzata attraverso tecnologie proprietarie ed integrate, oggi il brand è un Gruppo internazionale con un approccio multidominio che copre anche Cyber, Spazio e Biodifesa.

Con l’esperienza acquisita grazie alla partecipazione ai principali programmi della Difesa europea tra cui Eurofighter Typhoon, FREMM, PPA oggi ELT Group è presente in oltre 30 paesi del Mondo con più di 3000 sistemi forniti, partecipa inoltre al progetto per la piattaforma avionica di sesta generazione GCAP (Global Combat Air Programme)

Ha il proprio headquarter in Italia ed è presente in 11 Paesi dislocati in 3 continenti attraverso uffici commerciali e società strategiche e di diritto locale in Germania e Arabia Saudita.

Fanno parte di ELT Group anche CY4GATE, specializzata in Cyber security, Cyber Intelligence e E4Life, prima società italiana di Biodifesa e Solynx Corporation, società di scouting tecnologico con sede negli USA.

Fonte: comunicato ELT Group