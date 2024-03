Fincantieri e il Cantiere Navale di Alessandria siglano un MoU a Doha

Doha ((Qatar),

Fincantieri e il cantiere navale di Alessandria d’Egitto hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding (MoU) a Doha, nell’ambito del salone della Difesa qatarino DIMDEX.

Il MOU è volto a definire i principi per le discussioni che si concentreranno principalmente sulla ricerca di nuove opportunità con il cantiere navale egiziano per la costruzione di nuove navi da parte o di altre strutture, da concordarsi reciprocamente. La collaborazione si focalizzerà su possibili nuovi Programmi per la Marina Egiziana concernenti qualsiasi tipo di nave di interesse.

La firma è avvenuta tra il Direttore Generale Navi Militari di Fincantieri, Dario Deste, e il Contrammiraglio Hossam El-Din Ezzat Kotb, Presidente e CEO, per conto del cantiere navale di Alessandria d’Egitto, in occasione della Doha International Maritime Defence Exhibition & Conference (DIMDEX).

Il cantiere navale di Alessandria d’Egitto ha una lunga esperienza nel comparto della navalmeccanica militare e mercantile, avendo costruito moderne corvette per la Marina Egiziana. Costruisce inoltre navi multipurpose di vari tipi e dimensioni, impianti di trivellazione offshore e piattaforme petrolifere.

Fincantieri e il cantiere navale di Alessandria d’Egitto sono in cerca di nuove opportunità commerciali congiunte per aggiudicarsi contratti da parte di potenziali clienti per la fornitura di navi di interesse di qualsiasi tipo, da concordare tra le parti.

Fonte: comunicato Fincantieri