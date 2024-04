Cheren 1941- La battaglia per l’impero

In questo periodo di altissima tensione nel Mar Rosso, corridoio strategico per l’economia mondiale, ricorre l’ottantatreesimo anniversario della battaglia di Cheren.

La battaglia di Cheren si svolse tra il 1° febbraio e il 27 marzo del 1941 in Eritrea, facente parte dell’allora Africa Orientale Italiana.

Fu battaglia d’arresto fra le forze italiane, per la gran parte coloniali, in ripiegamento ed arroccatasi nella cinta montuosa che circonda la conca di Cheren, e il British Indian Army. Le truppe indo-britanniche avevano come obbiettivo primario la conquista di Massaua, porto sul Mar Rosso dal quale la Regia Marina avrebbe potuto ostacolare il passaggio dei rifornimenti all’8^ Armata Britannica impegnata in Egitto.

Fu uno degli scontri più duri e sanguinoso della seconda Guerra Mondiale con un’alta percentuale di caduti, feriti e dispersi. Lo scontro avvenne sull’altopiano eritreo, ma più che una battaglia per la conquista del territorio fu una battaglia per il controllo del mare.

I britannici si dovettero impegnare a fondo per liberare, da possibili minacce presenti e future, il corridoio fra il Mar Rosso, il Canale di Suez e il Mediterraneo: gli italiani, dal canto loro, erano decisi a mantenere la forte posizione acquisita in cinquant’anni di presenza nel Corno d’Africa.

Il libro prendendo le mosse dall’analisi geopolitica del tempo, prosegue nell’esame delle truppe schierate dai due contendenti, gli armamenti e i mezzi impiegati, i sistemi logistici, per poi descrivere in sequenza quasi giornaliera gli avvenimenti della battaglia.

La difesa italiana fu strenua e prolungata e come dice Arthur J. Barker, colonello inglese che partecipò alla campagna in Eritrea, scrivendone un dettagliato resoconto “Cheren costituì il supremo sforzo italiano e ciò che fecero le truppe di Carnimeo, comandante della piazza [NdA], non fu probabilmente mai superato nella storia militare italiana”.

Si pone, inoltre, l’attenzione sulla contemporaneità dei fatti bellici che stavano accadendo sugli altri scacchieri, fra loro collegati, dell’Africa Settentrionale, del Medio Oriente e dei Balcani. È un fatto che l’impiego prolungato delle divisioni indiane in Eritrea, distolte dal fronte dell’Africa Settentrionale, rese più agevole il successo delle forze dell’Asse in Libia nel marzo del 1941.

La vittoria britannica a Cheren determinò l’occupazione di Massaua e il conseguente definitivo abbandono da parte dell’Italia delle rive del Mar Rosso e del suo sogno imperiale del controllo del mare, proiettato verso il Mediterraneo orientale e l’Oceano Indiano.

Alessandro Andò è stato manager e consulente presso primari gruppi industriali italiani, produttori di componentistica per il settore auto. Ottenuta la maturità classica al Liceo Tito Livio di Padova, si è laureato in Ingegneria all’Università di Padova ed ha conseguito il Master in Ingegneria della Produzione al Politecnico di Milano. È stato membro in diversi Comitati ed Associazioni italiane ed europee che operano nel settore delle normative e dello sviluppo nell’industria automobilistica.

Figlio di ufficiale d’artiglieria di carriera, combattente in Africa Orientale Italiana (AOI), è da sempre appassionato di storia militare, ed è interessato ai temi della geopolitica. Ufficiale di complemento dell’allora Servizio Automobilistico ha prestato il servizio di prima nomina nella Divisione Meccanizzata Folgore. Ha conseguito il Master di Storia Militare Contemporanea all’Università Nicolò Cusano. È Vice Presidente del Nastro Azzurro Federazione di Padova e Vice Presidente e membro del Comitato Scientifico dell’Associazione Culturale Amici del Museo Storico della Terza Armata di Padova. Tiene conferenze sui temi storici e militari riguardanti l’AOI.

di Alessandro Andò

Editore Itinera Progetti

ISBN: 9788832239386

Collana: MEMORIE DI FERRO

Pagine: 160

Illustrazioni: 40

Cartine: 7

Formato: 16 x 24

Euro 22,50