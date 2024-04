L’audizione alla Camera di Domitilla Benigni (Cy4gate)

Oggi l’ing. Domitilla Benigni Presidente di CY4Gate S.p.A. e CEO/COO di Elettronica S.p.A. è intervenuta nell’audizione informale alla Camera (Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia) nell’ambito del riesame del disegno di legge C.1717 (cybersicurezza differenziata) Governo, “recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”

L’ing. Benigni, ricordando quanto il tema della sicurezza informatica sia fondamentale e necessario in questo momento storico, ha sottolineato il valore intrinseco di un intervento normativo che sarà tanto più efficace quanto più saprà dare una visione di lungo periodo ed implementare una strategia chiara, dichiarata e partecipata da tutte le forze in gioco, in linea con quanto sta avvenendo in Europa.

Il Presidente di Cy4Gate, nel suo intervento ha sottolineato la rilevanza di quanto indicato nell’all’art. 7 in materia di partnership pubblico-privato, con particolare riferimento al ruolo centrale dell’ACN (Agenzia della Cybersecurity nazionale) nella valorizzazione dell’AI come risorsa indispensabile per la sicurezza nazionale, e ha auspicato un’estensione di questa collaborazione a tutti gli altri aspetti della cyber security dove il pubblico, in particolare l’ACN, ha un ruolo chiave di indirizzo e guida e le aziende possono esprimere capacità tecnologica ed umana.

I benefici di questa collaborazione sono evidenti innanzitutto nella capacità di gestione degli incidenti e delle crisi, laddove si auspica che siano condivisi ancora di più obiettivi quali lo sviluppo di ulteriori tecnologie e competenze per la gestione delle minacce e che ci sia un allargamento del partenariato privato anche alle PMI e al mondo dell’università e della ricerca.

Sempre in materia dell’AI, secondo l’ing. Benigni un tema da stimolare è la conquista della leadership tecnologica in un ambito dove siamo stati precursori con un regolamento europeo, ma dove dobbiamo spingerci oltre, investendo e mobilitando ogni risorsa e competenza per realizzare l’AI.

Un ulteriore aspetto che non va sottovalutato è quello delle competenze – come sottolinea il Presidente di Cy4Gate – dobbiamo essere in grado, come sistema Paese, di esprimere un potenziale di competenze in grado di colmare l’enorme gap tra domanda e offerta creatosi nel dominio cibernetico. Per affrontare con successo la nostra sfida, servono piani strutturati e politiche di incentivazione che mirino ad un ampio coinvolgimento delle donne e dei giovani e agevolino l’accesso al lavoro nel dominio cyber anche a chi risiede in aree del Paese caratterizzate da basso tasso di industrializzazione e minor presenza di Istituzioni pubbliche con esigenze di competenze cyber.

L’ing. Benigni infine, facendo riferimento all’art.18 che stabilisce l’ “invarianza di bilancio”, sottolinea la necessità di uno stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive, considerando che quelle già destinate non sono sufficienti a colmare i fabbisogni connessi alle esigenze di tutela degli interessi strategici della nazione. Nonostante nel 2023 sia aumentato dello 0,12% il rapporto tra la spesa cybersecurity e il PIL italiano il nostro Paese rimane ancora fanalino di coda nel G7 in materia di investimenti in Cybersecurity.

In conclusione si auspica la costituzione di un sistema Paese sempre più solido in cui la collaborazione pubblico-privato permetta di traguardare nuove sfide con un quadro legislativo chiaro, ma anche con competenze qualificate e i investimenti proporzionati e adeguati alla sfida che si sta affrontando.

Fonte: comunicato ELT/Cy4gate