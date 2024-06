Consegnato all’Azerbaigian il primo aereo da trasporto tattico Leonardo C-27J (Foto Album)

E’ stato consegnato ieri alle forze aeree dell’Azerbaigian pil primo velivolo da trasporto tattico C-27J ordinato da Baku a Leonardo lo scorso anno.

Alla cerimonia di consegna hanno presenziato il presidente azero Ilham Aliyev, che ha visitato il velivolo di costruzione italiano come illustrato dalle foto della presidenza azera che pubblichiamo qui sotto, e il ministro della Difesa Guido Crosetto, “giunto Baku per una visita ufficiale in Azerbaigian nel corso della quale effettuerà una serie di incontri istituzionali per promuovere il sistema paese e sostenere il dialogo, garanzia di stabilità e pace” rende noto la notizia pubblicata con la foto che riportiamo qui sotto sul sito del Ministero della Difesa.

“Cordiale e costruttivo colloquio su tematiche di interesse comune quali difesa, stabilità e dinamiche regionali e sicurezza energetica. Al centro del dialogo il rafforzamento delle relazioni militari, industriali e politiche tra i nostri Paesi” ha dichiarato Crosetto riferendosi all’incontro con il presidente Alyev mentre “con il collega azero, Zakir Hasanov, colloquio costruttivo fondato su amicizia e stima reciproca.

Focus su cooperazione difesa nel campo dell’addestramento e collaborazione industriale. Il ruolo dell’Azerbaigian è fondamentale nella regione Euroasiatica. Condivisa volontà di lavorare assieme per la stabilità e sicurezza dell’area“.

Alla cerimonia tenutasi all’aeroporto internazionale di Baku erano presenti anche il l viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli e il presidente di Leonardo Stefano Pontecorvo e il ministro della Difesa azero Zakir Hasanov.

I C-27J ordinati dalle forze aeree azere dovrebbero essere due in base al contratto del giugno 2023 firmato in occasione della visita a Roma di un’alta delegazione militare azera. Lo “Spartan” è già operativo con le forze armate di Italia, Slovenia, Grecia, Romania, Bulgaria, Stati Uniti d’America, Australia, Lituania, Messico, Perù, Slovacchia, Marocco, Zambia, Kenia e Ciad. In Azerbaijan i cargo di Leonardo andranno ad affiancare i 2 grandi Ilyushin Il-76 di fabbricazione russa non adatti a operare su piste corte e non asfaltate.

La visita della delegazione governativa e industriale italiana a Baku e la consegna del C-27J hanno avuto ampia eco in Azerbaijan dove è stato precisato che il velivolo ha la capacità di svolgere sia missioni militari che di protezione civile in aree e condizioni operative difficili e che verrà utilizzato per il trasporto militare, il lancio di paracadutisti e merci e nelle missioni di evacuazione medica.

L’agenzia di stampa azera Turan ha pubblicato una foto dell’incontro tra la delegazione italiana e il ministero della Difesa azero (qui sotto) e un testo dal titolo “Azerbaigian e Italia avviano una cooperazione tecnico-militare”.

Il lancio di agenzia azera cita il presidente Alyev: “Le relazioni tra l’Azerbaigian e l’Italia si basano sul partenariato strategico e la consegna dell’aereo da trasporto militare C-27J Spartan Leonardo ha segnato l’inizio della cooperazione in ambito tecnico-militare”. Sottolineando che l’Italia ha un’industria tecnico-militare altamente sviluppata, Aliyev ha considerato la consegna oggi all’Azerbaigian dell’aereo “C-27J Spartan” come “un indicatore dell’alto livello delle relazioni bilaterali”.

L’Italia e l’Azerbaigian collaborano come partner strategici in molti settori, ha aggiunto. “La maggior parte delle nostre relazioni commerciali nello spazio europeo sono rappresentate dall’Italia, il cui fatturato commerciale ha superato i 15 miliardi di dollari”, ha detto Aliyev evidenziando con soddisfazione il successo delle attività di molte aziende italiane in Azerbaigian e la loro partecipazione a numerosi progetti.

“La nostra cooperazione nel settore del petrolio e del gas è importante non solo per i nostri paesi, ma anche per l’intero spazio europeo”, ha continuato Aliyev. Il presidente azero ha sottolineato che le relazioni bilaterali si basano su “forti legami politici” e sulla “Dichiarazione congiunta sul partenariato strategico tra la Repubblica dell’Azerbaigian e la Repubblica italiana”.

L’agenzia Turan ha poi aggiunto che “il Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto ha espresso le congratulazioni al Capo del nostro Stato in occasione della Giornata delle Forze Armate del 26 giugno. Crosetto ha espresso soddisfazione per l’inizio della collaborazione nel campo dell’industria della difesa”.

La notizia della visita della delegazione e della consegna dell’aereo di Leonardo è stata ripresa nella vicina e “rivale” Armenia, dove è in corso un potenziamento militare basato soprattutto su forniture terrestri francesi.

Foto: Difesa.it, Presidenza Azera e Agenzia Turan