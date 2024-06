Il Consorzio Iveco – Oto Melara completa la fornitura di 150 blindo Centauro II per l’Esercito Italiano

E’ stato firmato oggi presso la Direzione Armamenti Terrestri del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti un contratto per l’acquisizione dell’ultima tranche di 28 esemplari della Blindo Centauro II, e relativo supporto logistico integrato decennale a completamento dell’esigenza totale dell’Esercito Italiano per 150 unità.

La Centauro II, oggi pienamente operativa, rappresenta un’eccellenza nel suo campo in termini di performance, capacità d’ingaggio, mobilità, interconnessione, ergonomia oltre alla consolidata massima protezione dell’equipaggio.

Dotata di un moderno powerpack da 720HP e dell’ormai collaudata trasmissione ad H, tipica dei blindati 8×8 della famiglia Centauro, la Centauro II si avvale di un’architettura interamente digitale, di una torre HITFACT di ultima generazione con cannone da 120mm e sistemi di Comunicazione Comando e Controllo che la rendono il più moderno ed interoperabile dei mezzi in servizio presso l’Esercito Italiano.

Il risultato è un veicolo blindato innovativo in grado di operare in ogni scenario: dalle missioni a difesa della sicurezza nazionale alle operazioni di supporto e mantenimento della pace, in ogni teatro operativo in cui siano chiamate ad intervenire le nostre Forze Armate.

La Società Consortile Iveco – Oto Melara (CIO) nasce nel 1985 con partecipazione paritetica di Iveco Defence Vehicles, azienda di Iveco Group, e dell’ex OTO Melara, attualmente Leonardo. All’interno del Consorzio l’Iveco Defence Vehicles ha la piena responsabilità di tutte le componenti veicolari (motore, cambio, sospensioni etc.), dello scafo e dell’integrazione finale dei veicoli ruotati mentre Leonardo è responsabile dei sistemi d’arma, dei sistemi di visione, di comunicazione comando e controllo dei veicoli ruotati e cingolati, dello scafo e dell’integrazione finale dei veicoli cingolati. Entrambe le società hanno eccellenti competenze nell’ambito della protezione contro il fuoco diretto, antimina ed anti IED.

Fonte: comunicato Consorzio Iveco – Oto Melara