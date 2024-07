Romania e Slovenia rinnovano i semoventi d’artiglieria

Il 12 luglio il ministero della Difesa sloveno ha reso nota la firma di una lettera di intenti (LOI) con la Direzione nazionale francese degli armamenti francese (DGA) per l’acquisto di obici semoventi da 155 mm ruotati CAESAR e sistemi di difesa aerea a corto raggio Mistral. Nell’ambito dell’ammodernamento e potenziamento delle forze armate di Lubljana che aveva visto nei giorni scorsi il governo annunciare trattative con la Finlandia per l’acquisto di veicoli da combattimento 8×8 Patria.

L’accordo con la Francia prevede che la Slovenia possa accedere a fondi europei nell’ambito del rafforzamento dell’industria europea della difesa attraverso la legge sugli appalti comuni (European Defense Industry Reinforcement through Common Procurement Act – EDIRPA).

Anche la Croazia ha seguito la stessa procedura nel giugno scorso per ordinare obici semoventi CAESAR come in precedenza l’Estonia che ne ha ordinati 12 mentre in giugno l’Armenia ne ha ordinati 36.

Il CAESAR è in dotazione o è stato ordinato anche dagli esercito di Arabia Saudita, Belgio, Danimarca (che li ha ceduti tutti all’Ucraina), Francia, Indonesia, Marocco, Repubblica Ceca, Thailandia, Lituania e Ucraina.

La Romania ha invece optato sui semoventi da 155 mm sudcoreani K9 per rinnovare la sua artiglieria semovente. Il contratto tra Hanwha e il ministero della Difesa rumeno riguarda 54 semoventi K9 e 36 veicoli di supporto e trasporto munizioni K10relativo la fornitura di semoventi d’artiglieria K9 e di veicoli porta munizioni K10 ARV.

Il contratto ha un valore di quasi un miliardo di dollari e le consegne inizieranno nel 2027 coinvolgendo anche l’industria della Difesa romena (ROMARM) che produrrà alcune parti del semovente e curerà la manutenzione. Quello rumeno è il decimo esercito ad adottare il K9 iunclusi quelli europei di Estonia, Polonia, Turchia, Finlandia e Norvegia.

Bucarest sembra interessata anche ai carri armati K2 e veicoli da combattimento della fanteria K21 Redback realizzati da Hanwha e ai missili da difesa aerea a medio raggio KM-SAM.

Foto Nexter e Hanwha