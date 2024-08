A Lockheed Martin Sikorsky il contratto per lo studio concettuale per il programma NGRC

La NATO Support and Procurement Agency (NSPA) ha assegnato il 26 luglio a Lockheed Martin Sikorsky un contratto per lo studio concettuale di piattaforme integrate volto a soddisfare i requisiti del programma della NATO Next Generation Rotorcraft Capability (NGRC) per un velivolo ad ala rotante di nuova generazione.

“Sikorsky è pronta a realizzare un prototipo di velivolo ad ala rotante per lo studio concettuale del programma NGRC della NATO, che sia in grado di supportare le capacità di difesa e deterrenza in un ambiente globale in continua evoluzione. Anni di investimenti e rigorosi test di volo con diversi dimostratori della tecnologia X2 hanno confermato la sua capacità di rivoluzionare il futuro dello spazio aereo,” ha commentato Andy Adams, Vicepresidente di Sikorsky Future Vertical Lift. “Il nostro velivolo X2 saprà valorizzare i punti di forza di Lockheed Martin, insieme ai contributi del nostro Gruppo Industriale Europeo, come i processi digitali, la produzione avanzata, i servizi di supporto, l’addestramento e lo sviluppo di sistemi d’arma e di missione, per fornire alla NATO un sistema integrato ad ala rotante che combina velocità, raggio d’azione, manovrabilità, livelli di sopravvivenza e flessibilità operativa.”

Il Gruppo Industriale Europeo di Lockheed Martin Sikorsky comprende aziende di primo piano del settore aerospaziale, come BAE Systems, ELT Group, ESG Elektroniksystem-und Logistik GmbH, GE Aerospace, Hellenic Aerospace Industry, Kongsberg, Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH, MAGroup, Malloy Aeronautics, SAFRAN, Rheinmetall e TERMA. Il gruppo industriale valuterà in che modo i propri prodotti all’avanguardia possano supportare l’approccio della piattaforma integrata X2 per migliorare le capacità della NATO e fornire la soluzione di un velivolo ad ala rotante di nuova generazione.

Con oltre un miliardo di dollari investiti e 15 anni di test e voli, i velivoli X2 di Sikorsky (nell’immagine) stanno dimostrando la loro efficacia durante le missioni. Il rigoroso programma di test di volo del dimostratore tecnologico S-97 RAIDER continua a fornire dati cruciali che, collegati a un prototipo virtuale, consentono a Sikorsky di sperimentare le capacità uniche che un velivolo ad ala rotante con tecnologia X2 può offrire.

La Direttrice Generale della NSPA, Stacy A. Cummings, ha dichiarato: “Il lancio dello Studio Concettuale #5 rappresenta un traguardo significativo il programma NGRC e dimostra la dedizione della NSPA nell’affrontare la sfida di creare un elicottero di classe media per i paesi dell’Alleanza Atlantica. La strategia di lanciare 3 contratti paralleli assegnati tramite concorso rispecchia il nostro impegno a massimizzare l’expertise, le opportunità e il coinvolgimento dell’industria nel programma, e dagli studi concettuali fornirà una vasta gamma di potenziali soluzioni per i nostri clienti internazionali.”

Il programma NGRC ha avuto inizio nel 2022 e vede la partecipazione di Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito e Canada. Gli Stati Uniti e la Spagna svolgono attualmente il ruolo di osservatori. Nell’ambito del programma NGRC, la NATO punta a sviluppare un velivolo multiruolo di classe media destinato a sostituire gli elicotteri multiruolo medi attualmente in servizio. La NSPA, attraverso il NGRC Support Partnership, mira a rispondere a questa futura esigenza in modo tempestivo ed economicamente efficiente, sfruttando al contempo una vasta gamma di recenti progressi tecnologici nei metodi di produzione e negli approcci operativi.

La NATO Support and Procurement Agency (NSPA) è l’organizzazione principale della NATO per l’acquisizione, il supporto e il mantenimento multinazionale in tutti i settori. La NSPA ha sede centrale nel Granducato di Lussemburgo, con i principali centri operativi in Francia, Ungheria e Italia. L’Agenzia impiega oltre 1.500 dipendenti e supervisiona più di 500 appaltatori in tutto il mondo.

Fonte: comunicato Lockheed Martin