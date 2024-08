Conclusa in Australia l’esercitazione multinazionale e interforze Pitch Black

Si è conclusa nella giornata odierna la Pitch Black 2024, Esercitazione multinazionale ed internazionale organizzata dalla Royal Australian Air Force (RAAF) iniziata lo scorso 12 luglio e che ha visto la partecipazione di assetti di Marina Militare e Aeronautica Militare, per la prima volta, sulla base aerea di Darwin in Australia.

Circa 140 i velivoli impiegati e quasi 4500 militari di 20 nazioni che hanno operato principalmente dalle basi aeree australiane di Darwin e Tindal nel Territorio del Nord e dalla base aerea di Amberley nel Queensland australiano; l’Esercitazione nel suo complesso ha consentito ai piloti e gli specialisti della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare di consolidare le capacità d’impiego dei sistemi d’arma in dotazione e di rafforzare la capacità di operare in sinergia con le altre forze aeree di nazioni e velivoli che non sono normalmente nel loro orizzonte operativo.

Le Forze Armate italiane hanno partecipato per la prima volta con i caccia di 5^ generazione F35 di Aeronautica e Marina, Eurofighter, KC 767 avio rifornitore e velivolo CAEW (Conformal Airborne Early Warning) con funzioni di sorveglianza aerea, comando, controllo e comunicazioni e con la seconda componente aero tattica della Marina Militare, composta dai caccia AV8B+, imbarcati sulla portaerei Cavour insieme agli F-35B.

Nel corso dell’esercitazione, si è svolta anche la visita del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, accompagnato dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Generale di Squadra Aerea Luca Goretti e dall’Ammiraglio di Squadra Vincenzo Montanaro, Comandante del Comando Marittimo Sud.

A rafforzare ulteriormente le relazioni di cooperazione tra i Paesi partecipanti, Nave Amerigo Vespucci, affiancata dal Villaggio Italia, sarà presente in Australia a Darwin dal 5 al 7 ottobre per promuovere il Sistema Paese, le eccellenze italiane e l’industria di settore.

Terminata la Pitch Black 2024, l’Aeronautica Militare inizierà la terza fase addestrativa della Campagna Aerea dell’Indopacifico che proseguirà in Giappone con l’Esercitazione “Rising Sun 2024”.

Dal 4 agosto 2024 la Marina Militare nell’ambito della Campagna nell’Indo-Pacifico del Carrier Strike Group imbarcherà due F-35B dell’Aeronautica Militare al fine di poter continuare lo sviluppo della capacità interforze nazionale di proiezione dal mare con velivoli di 5ª generazione, anche a grande distanza dall’Italia.

Fonte e foto Stato Maggiore Difesa