Il bilancio dell’Aeronautica nell’esercitazione Pitch Black in Australia

Circa 250 sortite per più di 300 ore volo, di cui oltre il 30% in notturna. Sono i numeri che hanno caratterizzato la partecipazione, per la prima volta, dell’Aeronautica Militare all’esercitazione internazionale Pitch Black ‘24 che si è conclusa a Darwin, in Australia.

Tre settimane d’intenso addestramento, assieme a piloti, equipaggi di volo e tecnici di altre 19 nazioni provenienti da tutto il mondo, in particolare dall’area dell’Indopacifico per gli F-35 A e B e gli Eurofighter della Forza Armata, supportati dall’aviorifornitore KC-767A e dall’assetto di comando e controllo E-550 CAEW.

Terminata la Pitch Black 2024, l’Aeronautica Militare affronta la terza fase addestrativa della Campagna Aerea in Indopacifico, con l’esercitazione Rising Sun 2024 a Misawa, in Giappone, con piloti, equipaggi e tecnici della Japan Air Self-Defense Force (JASDF) e della United States Air Force (USAF) di stanza a Misawa (Giappone).

Fonte: Aeronautica Militare