La Repubblica Ceca riceve da Berlino altri 14 Leopard 2A4 e punta ai nuovi A8

La Repubblica Ceca riceverà altri 14 carri armati Leopard 2A4 e un veicolo corazzato da recupero Bueffel 3 carri dalla Germania come donazione per gli aiuti che Praga ha fornito all’Ucraina. Lo ha reso noto il 31 luglio ministero della Difesa di Praga. Si tratta della seconda donazione di carri Leopard 2A4 all’Esercito Ceco per compensare i tank T-72 e gli altri equipaggiamenti consegnati da Praga all’Ucraina in guerra, dopo la fornitura analoga effettuata nel 2022/23.

Le consegne dei carri promessi oggi cominceranno alla fine di quest’anno e proseguiranno fino a inizio 2026. Il ministero della Difesa di Praga ha comunicato che sono state avviate consultazioni di mercato preliminari al fine di valutare il possibile acquisto di altri 14 carri armati Leopard 2A4 e un Bueffel3 per equipaggiare tre compagnie corazzate con i mezzi tedeschi.

“La modernizzazione dei nostri carri armati prosegue. Stiamo sostituendo equipaggiamenti sovietici con mezzi nuovi, moderni, capaci di resistere sui campi di battaglia attuali“, ha detto il ministro della Difesa Jana Cernochova. “E’ un passo in avanti importante per i nostri carristi. Voglio ringraziare la Germania per aver apprezzato il nostro aiuto all’Ucraina“, ha aggiunto.

“Per le forze armate ceche, questo è un altro passo cruciale verso la costruzione di una brigata meccanizzata pesante. Non è solo un passo avanti per le truppe corazzate, ma anche per l’intera brigata meccanizzata pesante, la cui costruzione rappresenta il nostro impegno per la difesa collettiva della NATO. È un importante passo avanti in quanto ci stiamo allontanando dalla tecnologia sovietica, dove abbiamo avuto problemi sia con la produzione di pezzi di ricambio che con modifiche o manutenzione, e ci stiamo muovendo verso una piattaforma che è per molti versi superiore alla piattaforma T-72”, ha affermato il maggiore generale Robert Bielený, capo della Divisione Logistica delle forze Armate Ceche.

Il 73° Battaglione carri avrà un totale di 28 carri armati da battaglia Leopard 2A4 e 2 veicoli di recupero.

Sono inoltre in corso fino a fine anno le trattative Berlino e Praga per l’acquisto di 61 esemplari (più 16 in opzione) dell’ultima versione A8 del carro armato Leopard 2 con consegne entro il 2030 e un costo stimato in 40/50 miliardi di corone (1,6/2 miliardi di euro) con un coinvolgimento dell’industria ceca nella produzione che dovrà essere concordato col produttore tedesco KMW (KNDS Germania).

Foto: Ministero Difesa Repubblica Ceca

Leggi anche: