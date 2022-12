In arrivo i primi Leopard 2 tedeschi per Slovacchia e Repubblica Ceca

La Slovacchia ha ricevuto il 20 dicembre primo dei 15 tank Leopard 2A4 di seconda mano donati dalla Germania per rimpiazzare nell’esercito di Bratislava i 30 veicoli da combattimento di fanteria di tipo “sovietico” BMP-1 che la Slovacchia ha ceduto all’Ucraina.

Dopo la cerimonia tenutasi alla presenza del ministro della Difesa tedesco Christine Lambrecht, il ministro della Difesa slovacco, Jaroslav Nad, ha dichiarato che i carri armati tedeschi saranno schierati nella parte orientale del Paese. Nel 2023 la fornitura verrà completata al ritmo di uno o due carri al mese.

Il giorno successivo anche l’esercito della Repubblica Ceca ha ricevuto da Berlino il primo Leopard 2 A4 dei 14 tank previsti (più un Bpz3 Bueffel (versiione per il Genio del Leopard 2) sempre a rimpiazzo dei BVP-1/BMP-1 e di almeno 40 carri T-72M1 che i cechi hanno fornito all’esercito ucraino. Anche in questo caso la commessa verrà completata entro il 2023.

Il ministro della Difesa ceco, Jana Cernochova, ha ricevuto simbolicamente le chiavi del primo mezzo alla base di Praslavice, nella regione di Olomouc.

Le due forniture tedesche a cechi e slovacchi includono ricambi, addestramento del personale e munizioni per tre anni. I tank sono stati utilizzati in origine dagli eserciti tedesco e svizzero e dopo la dismissione sono stati acquistati da Rheinmetall che ne ha curato il ripristino delle capacità operative e, per i tank destinati alla Repubblica Ceca, l’ammodernamento allo standard A-7Plus i cui costi sono stati sostenuti da Praga.

La Repubblica Ceca acquisterà altri 59 carri Leopard A7Plus per sostituire nei prossimi anni tutti i T-72 ancora in servizio inclusi i 30 più moderni T-72M4CZ, potenzialmente cedibili all’esercito ucraino.

Foto: Ministero della Difesa Slovacco