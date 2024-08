Peace Unity 2024: le forze cinesi si addestrano in Tanzania

Truppe cinesi, del Mozambico e della Tanzania stanno conducendo in questi giorni l’esercitazione militare congiunta Peace Unity 2024 in Tanzania, incentrata sulle operazioni contro-insurrezionali e antiterrorismo.

Il colonnello Zhang Xiaogang, portavoce del Ministero della Difesa Nazionale cinese, ha affermato che l’esercitazione avrà una dimensione terrestre e navale e mira a migliorare le capacità di condurre operazioni congiunte. Un contingente di truppe cinesi è confluito in Tanzania via mare e aerea entro il 27 luglio e l’esercitazione ha preso il via due giorni dopo presso il Comprehensive Training Centre (CTC) di Mapinga vicino a Dar es Salaam per concludersi il 5 agosto (parte navale) e l’11 agosto (parte terrestre).

Le forze cinesi nell’esercitazione Peace Unity 2024 sono costituite da due unità dell’esercito di fanteria, ricognizione, intelligence, forze speciali, Info Ops e logistica oltre a un ospedale da campo inviate dal Comando del Teatro Centrale dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLA) dotati di veicoli blindati, obici semoventi e altre attrezzature pesanti.

La componente navale inviata dal Comando del Teatro Meridionale del PLA include due navi da sbarco di tipo 071 (Wuzhishan e Qilianshan) e un cacciatorpediniere lanciamissili di tipo 052D (Hefei) mentre l’Aeronautica ha messo in campo un aereo da trasporto strategico Y-20 alla sua prima apparizione in Africa Orientale.

Le esercitazioni in mare includeranno difesa portuale, tattiche antiterrorismo, abbordaggio, ricerca e sequestro (VBSS), antipirateria e pattugliamenti marittimi congiunti.

“Prevediamo che queste esercitazioni rafforzeranno le nostre capacità militari e favoriranno legami più stretti con l’Esercito popolare di liberazione cinese”, ha affermato il comandante della Marina della Tanzania, Ameir Ramadhan Hassan.

Peace Unity 2024 è la quarta grande esercitazione militare congiunta tra Tanzania e Cina dopo quelle del 2014, 2019/20 e settembre 2023, quando i due paesi hanno tenuto l’esercitazione di addestramento congiunta Transcend 2023 Marine Corps a Dar es Salaam. Nel 2016 Cina e Mozambico hanno firmato un accordo di partenariato strategico e cooperazione globale, volto a rafforzare i contatti tra l’esercito, la polizia e i servizi segreti dei due paesi. La Cina ha anche accettato di rafforzare la capacità di difesa del Mozambico che nella regione settentrionale di Cabo Delgado combatte da anni l’insurrezione islamica.

L’esercitazione congiunta coincide con le celebrazioni del 60° anniversario delle relazioni bilaterali tra Cina e Tanzania e con una visita della nave ospedale cinese “Arco della Pace” nell’ambito della Missione Harmony 2024 che vede la nave e il suo staff medico fornire servizi medici specialistici in diverse nazioni africane: 1.200 persone hanno ricevuto trattamenti sanitari durante la sosta alle Seychelles, 8.000 in Tanzania e la nave ospedale è ora arrivata in Madagascar.

L’ambasciatore cinese in Tanzania, Chen Mingjian, ha affermato che “finora la Peace Ark ha visitato 46 paesi e regioni, fornendo servizi medici a oltre 290.000 persone, dimostrando esplicitamente la politica estera della Cina nel promuovere la pace e lo sviluppo economico. La Tanzania occupa un posto molto speciale nella storia della missione della Peace Ark. È uno dei cinque paesi visitati dalla nave nella sua missione inaugurale nel 2010 e questa è la sua terza visita in Tanzania”.

(con fonte Defence Web)

Foto PLA